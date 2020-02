Kredyt hipoteczny i gotówkowy lepiej zaciągnąć w 2 osoby?

Wspólny kredyt hipoteczny lub gotówkowy to dogodne rozwiązanie dla kredytobiorców, którym zdolność kredytowa nie pozwala na zbyt wiele. Do tego połączenie dochodu dwóch lub więcej osób umożliwia niejednokrotnie wynegocjowanie lepszych warunków kredytowania. Co jednak więcej, w przypadku kredytu gotówkowego para może liczyć na pożyczenie kwoty o nawet 172% wyższej od finansowania, które bank zaproponuje singlowi.

Wspólny kredyt hipoteczny pozwala na więcej

Kredyt gotówkowy raczej solo

Kredyt w parze – lepiej zabezpieczony

- W przypadku utraty dochodów przez jednego z kredytobiorców, np. w wyniku utraty pracy, choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego, pozostają dochody drugiej osoby, które mogą być przeznaczane na spłatę kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że obydwie osoby ponoszą solidarną odpowiedzialność przed bankiem w sytuacji problemów z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązania. Oznacza to, że bank może oczekiwać zwrotu zadłużenia od każdego z nich – mówi Sławomir Nosal, ekspert z Departamentu Business Intelligence w BIK.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia kwota kredytu gotówkowego W przypadku kredytów gotówkowych kwoty pożyczone przez pojedynczych kredytobiorców są znacznie niższe od tych, na które opiewają zobowiązania zaciągane przez dwie osoby. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak czytamy w komunikacie z analizy przeprowadzonej przez BIK, wspólny kredyt mieszkaniowy to rozwiązanie, które pozwalana na nieco więcej aniżeli kredyt w pojedynkę. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez bank kwoty – w minionym roku singlowi banki proponowały średnio 246 tys. złotych, w przypadku pary kwota ta była o 42,5 tys. zł wyższa (+17%). Statystyki prowadzone przez BIK dowodzą, że aktualnie już większość (63%) kredytów mieszkaniowych jest udzielanych co najmniej dwóm współkredytobiorcom.Wspólny kredyt gotówkowy to raczej ewenement – w ostatnim roku aż 96% takiego finansowania udzielone zostało jednej osobie. Co więcej, tendencja do zaciągania kredytów w pojedynkę wyraźnie rośnie. Dla porównania, rok wcześniej odsetek pojedynczych kredytów sięgał 95%, a przed dwoma laty - 94%.Natomiast jeśli chodzi o średnią kwotę udzielonego kredytu gotówkowego, to jest ona znacznie wyższa, gdy kredyt zaciągają wspólnie dwie osoby (lub więcej) – w 2019 roku wyniosła ona 47 tys. zł wobec 17 tys. zł w przypadku kredytów dla jednego kredytobiorcy.Niezależnie od rodzaju produktu kredytowego, transakcja kredytowa dla dwóch lub więcej osób oznacza dla banku udzielenie finansowania obarczonego niższym ryzykiem. Z kolei dla kredytobiorców to sposób na odpowiedzialne podejście do zabezpieczenia się przed losowymi przypadkami trudności w spłacie rat.Należy pamiętać, że zobowiązanie, zaciągnięte w kilkuosobowej grupie, równorzędnie wpływa na zdolność kredytową każdego z osobna. Dokładnie ilustruje to Raport BIK, w którym to wspólne zobowiązanie będzie widoczne u każdego z uczestników. A w przypadku braku spłaty rat kredytowych, bank może egzekwować całość zobowiązania od jednej wybranej osoby.