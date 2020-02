Finansowe kłótnie w związku. Jak spieramy się o budżet domowy?

Mamy walentynki, a więc w dzień, w którym szczególnie dużo mówi się o związkach, miłości i partnerstwie. Ten temat postanowił podjąć również Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, ale spojrzał na niego przez pryzmat pieniędzy. Nie od dziś bowiem wiadomo, że kwestie finansowe mogą okazać się zarzewiem konfliktu nawet najbardziej zgodnej pary. Czy Polacy toczą boje o wydatki?

- Różnice mogą wynikać z relacji ilości potrzeb do zasobności portfela. Młode osoby mają zazwyczaj mniejsze dochody i częściej stają przed dylematami, na co wydać pieniądze. W szerszym kontekście okazuje się, że nie tylko młodzież, ale wszystkie osoby, które mają mniejszy luz finansowy, częściej kłócą się o wydatki – mówi Diana Borowiecka, ekspert BIG InfoMonitor.

Finansowe kłótnie w związku toczą częściej kobiety

Związek podkręca atmosferę

Jakie antidotum na finansowe kłótnie w związku? Oszczędności i kompromisy podczas planowania domowego budżetu

Jak wynika z komunikatu z badania zrealizowanego przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor, pieniądze w związku bywają osią konfliktów, ale odpowiedzi udzielone przez respondentów dowodzą, że większości z nich kwestie finansowe udaje się załatwić bez niepotrzebnych zgrzytów. 3 na 10 badanych deklaruje, że o pieniądze nie spiera się w ogóle, a 46% robi to rzadko lub bardzo rzadko. Nieustanne boje o finanse toczy tylko 17% badanych.Finansowe kłótnie w związku najczęściej rozgrywają się pomiędzy partnerami lub małżonkami – taką odpowiedź wskazało aż 73% respondentów. 14% ankietowanych drze koty z rodzicami, przy czym w tej grupie, co nie jest zaskoczeniem. dominują (45%) osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, które często jeszcze mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoimi rodzicami. Okazuje się również, że kwestie finansowe rzadko bywają sporną kwestią pomiędzy rodzeństwem (5% wskazań).Z badania wynika również, że istotną rolę w chłodzeniu emocji odgrywa upływający czas. Młodsi są zdecydowanie bardziej podatni na rodzinne „spięcia”, gdy w grę wchodzi mamona. Około 20 proc. z nich lubi mieć na temat finansów swoje zdanie. Z wiekiem łagodniejemy i coraz częściej szukamy kompromisu, tak by zadowolić wszystkich i uniknąć napięć. Osobom w średnim wieku finansowe sprzeczki zdarzają się rzadko lub bardzo rzadko, a wśród emerytów odsetek osób bezkonfliktowych wzrasta do ponad 40 proc.Płeć piękna jest nieco bardziej wyczulona na punkcie budżetu domowego niż mężczyźni. Blisko co piąta kobieta przyznaje, że często różnice w podejściu do wydawania pieniędzy mogą przerodzić się w spór, a nawet kłótnię. O ile mężczyźni są bardziej opanowani – ponad 14 proc. często traci głowę, gdy chodzi o wspólne wydatki – to ze swoją drugą połówką toczą spory z równie wielką determinacją co kobiety. Te natomiast częściej używają swego instynktu macierzyńskiego i bardziej kontrolują to, na co chcą je „naciągnąć” dzieci. O ile kobiety częściej okazują emocje w związku, to w badaniu uwidacznia się, że mężczyźni są bardziej skłonni sprzeciwić się rodzicom aż 17 proc. z nich zdarza się podnieść na nich głos w dyskusji.Młodzi, jak to młodzi generalnie są podatni na „spięcia”. Najczęściej toczą finansowe boje właśnie z rodzicami, jednak wraz z wiekiem i odkryciem romantycznych relacji, ludzi łączyć i dzielić zaczynają także pieniądze. W Polsce często to kobiety (18-24 lata) szybciej osiągają dojrzałość i wchodzą w stałe związki. Blisko połowa z nich (47,5 proc.) sprzecza się z drugą połówką o finanse, podczas gdy wśród mężczyzn w tym wieku ponad połowa (54 proc.) przeciwstawia się głównie rodzicom.W dorosłym życiu to nadal kobiety wykazują więcej emocjonalnego zaangażowania w finansowe aspekty związku. Ponad 80 proc. z nich chętnie dyskutuje o finansach ze swoim partnerem, podczas gdy panowie są nieco bardziej opanowani i dla mniej niż 70 proc. jest to pretekst do kłótni. Rolę odwracają się w kolejnym etapie życia i mężczyźni po 45. roku życia zyskują nowy finansowy wigor. Aż 85 proc. z nich lubi zaznaczyć swoją dominację i potrafi wybuchnąć ze względu na różnicę w poglądach na budżet domowy.Dla kobiet w wieku +45 jest to czas szczególnych relacji z potomstwem, które dorasta i niedługo opuści rodzinny dom. Aż 20 proc. pań właśnie wtedy sprzecza się z dziećmi o finanse. Mają one wtedy zazwyczaj około 20 lat a historia zatacza koło, w końcu obecni rodzice też kiedyś byli młodzi i sami nie unikali konfrontacji.W budowaniu zdrowych finansowych relacji liczy się nie tylko wysokość budżetu domowego (zamożni dogadują się szybciej), ale także odpowiednie podejście do niego. Osoby, które skrupulatnie kontrolują wydatki i stawiają im wyraźne granice, przyznają, że nieprzyjemne sceny zdarzają się u nich częściej (dla jednej czwartej to standard). Natomiast wśród osób o bardziej swobodnych poglądach do niezgody na tle finansowym dochodzi zdecydowanie rzadziej.Jednak brak planowania budżetu domowego nie zwalnia z konieczności odkładania „na czarną godzinę”. Wśród tych, którzy w ogóle nie oszczędzają, odsetek uczestniczących w utarczkach na finansowym tle jest stosunkowo wysoki. Aż 27,6 proc. przyznaje, że często lub wręcz bardzo często kłóci się z najbliższymi o pieniądze. Natomiast nawet ci, którzy mimo dobrych chęci ze średnim skutkiem starają się coś odłożyć, toczą spory zdecydowanie rzadziej. Jedna trzecia osób regularnie odkładających do skarpety w ogóle nie popada w domowym zaciszu w konflikty na tym tle.