Kredyt hipoteczny z rodzicami. Podniesie zdolność kredytową, ale ma minusy

Jesteś młody, marzysz o zakupie własnego mieszkania, ale twoja zdolność kredytowa pozwala co najwyżej na zakup 15- letniego samochodu? Nie jesteś bez wyjścia - możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy oni sami spłacili wszystkie swoje zobowiązania, a stałym zatrudnieniem cieszą się już od lat. Warto jednak mieć świadomość, że ma ono swoje dobre i złe strony - pisze ANG Spółdzielnia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

jakie plusy i minusy ma kredyt hipoteczny z rodzicami

czym jest zdolność kredytowa

jaka jest górna granica wieku kredytobiorcy





Wiek współkredytobiory ma ogromne znaczenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Kredyt z rodzicami nie zawsze się opłaca Wiek rodziców może skrócić okres kredytowania nawet o kilkanaście lat, co oznacza znacznie wyższą miesięczną ratę.

- Finansowanie udzielane na zakup nieruchomości zaciągamy zwykle na 25 - 30 lat. Przy takim okresie spłaty, zarówno miesięczna rata, jak i koszty są optymalne i nie obciążają zbytnio domowego budżetu. Niestety jednak większość banków wyznacza górną granicę wieku kredytobiorcy na 70 - 75 lat – maksymalnie tyle lat możemy mieć w dniu spłaty ostatniej raty, dotyczy to także współkredytobiorców. Ponadto, zgodnie z ostatnimi rekomendacjami KNF osoba, która podczas okresu kredytowania wejdzie w wiek emerytalny ma niższą zdolność kredytową niż taka, która zakończy spłatę kredytu jeszcze w wieku produkcyjnym. To oznacza, że nawet rodzice przed 60-tką mogą mieć problem z otrzymaniem finansowania na tak długi czas – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Jak wynika, z art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Na żądanie banku klient zobowiązany jest przedstawić dokumenty i informacje, które są konieczne do dokonania oceny tej zdolności. Analiza zdolności kredytowej obejmuje dwa zasadnicze elementy: analizę ilościową i jakościową. W przypadku pierwszej bank bada sytuację finansową kredytobiorcy, przyglądając się jego dochodom, miesięcznym kosztom utrzymania i zadłużeniu. Analiza jakościowa to z kolei ocena takich czynników, które wpływają na skłonność przyszłego klienta do terminowego regulowania swoich zobowiązań, w tym min. stanu cywilnego, statusu mieszkaniowego, wykształcenia, liczby osób na utrzymaniu czy posiadanej historii kredytowej.

Wspólne mieszkanie z rodzicami

- W tym przypadku wszystko zależy od banku. Niektóre nie wymagają, aby wszyscy właściciele nieruchomości przystępowali do kredytu, a więc jeżeli nasze dochody pozwalają na zaciągnięcie kredytu samodzielnie, możemy wykluczyć rodziców z kredytu. Zawsze jednak rodzice będą musieli wyrazić pisemną zgodę na obciążenie hipoteki. Są też banki, które na takie rozwiązanie wyrażają zgodę tylko w sytuacji zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Podejście banków w takich sytuacjach jest bardzo mocno zróżnicowane, dlatego najlepiej skorzystać z usług ekspertów, którzy zaproponują najkorzystniejsze rozwiązania – dodaje Katarzyna Dmowska.

Znalezienie współkredytobiorcy to dobry sposób na podwyższenie zdolności kredytowej . Wybór najczęściej pada na rodziców, którzy zazwyczaj chętnie pomagają swoim dzieciom, a do tego posiadają stałe dochody i dobrą historię kredytową , co bez wątpienia ma dla banku bardzo istotne znaczenie. Nie możemy tu jednak zapominać o innym, bardzo ważnym czynniku branym pod uwagę przez bank przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny - jest nim wiek kredytobiorcy.Wszystko zależy więc od wieku rodziców i polityki banku. Są bowiem wyjątki – niektóre banki ustalają górną granicę wieku nawet na 80 lat. W tym przypadku 50-letni rodzice w roli współkredytobiorców nie tylko umożliwią nam otrzymanie większej kwoty kredytu, ale też nie przekreślą szans na maksymalny okres kredytowania.Gdy rodzice są w podeszłym wieku, chcemy im pomóc, proponując np. wspólne mieszkanie. Wtedy pojawia się pomysł sprzedania dotychczasowego lokum i zakup większego. Chociaż kwota ze sprzedaży starego mieszkania pokryje część kosztów nabycia nowego, to nadal może pojawić się konieczność wzięcia kredytu. Czy wiek rodziców przekreśli szanse na kredyt?