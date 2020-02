Przed czym i jak chronią Alerty BIK?

Jak wynika z danych zebranych przez Związek Banków Polskich, w latach 2008 2019 działający na terenie naszego kraju oszuści próbowali wyłudzić 85.019 kredytów na łączną kwotę 4 miliardów i 709 mln zł. I wprawdzie wyłudzenia zdarzają się ostatnio coraz rzadziej, to jednak nie powinno nas to zwalniać z czujności. Skuteczną ochroną w walce z przestępcami mogą okazać się Alerty BIK.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką karę za wyłudzenie przewiduje art 286 Kodeksu karnego?

Jaką ochronę gwarantują Alerty BIK?

Jak je włączyć?



Co grozi za wyłudzenie? Zgodnie z art 286 Kodeksu karnego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kliknij, aby powiekszyć fot. andreacionti - Fotolia.com Przed czym chronią Alerty BIK? Alert BIK zapewnia ochronę przez 12 miesięcy, działa 24/h, 7 dni w tygodniu, czuwa non-stop, działa jak sygnał ostrzegaczy i pomaga ustrzec się przed wyłudzeniem.

gdy jakaś instytucja finansowa będzie chciała udzielić kredytu lub pożyczki na nasze dane,

jak pojawi się nowe zobowiązanie przypisane do naszych danych,

kiedy będziemy sprawdzani w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor – dzięki temu dowiemy się w szczególności o próbie wyłudzenia abonamentu telefonicznego.

Z najświeższego, 40. już wydania kwartalnego, opracowywanego przez Związek Banków Polskich, raportu infoDOK dowiadujemy się m.in., że w ostatnich trzech miesiącach minionego roku doszło w naszym kraju do 1607 prób wyłudzenia kredytów o łącznej wartości 58,4 mln zł. Ostatnie doniesienia wskazują również, że oszuści najaktywniej działali na Podkarpaciu, oraz w województwach łódzkim i opolskim, gdzie doszło do udaremnienia odpowiednio 251, 196 oraz 152 prób wyłudzenia.W ostatnim z wymienionych regionów rozpoczęły się właśnie ferie zimowe, a więc okres, w którym wielu z nas myśli głównie o wypoczynku, na dalszy plan odsuwając tak przyziemne kwestie, jak np. ochrona danych osobowych czy dokumentów tożsamości. To bez wątpienia może rozzuchwalać przestępców. Nie jesteśmy jednak bezbronni.Przydatnym narzędziem w walce z wyłudzeniem kredytu czy abonamentu telefonicznego mogą okazać się tzw. Alerty BIK.Alerty BIK wysyłane są w formie smsa lub maila. Klient otrzymuje je w momencie, gdy jego dane są weryfikowane w BIK w związku ze złożonym wnioskiem o kredyt lub pożyczkę, a więc również przy próbie wyłudzenia. Do tej pory z BIK zostało wysłanych ponad 4 mln Alertów.Jak pisze BIK, Alerty BIK pełnią rolę swoistego rodzaju autopilota, który raz aktywowany zapewnia ochronę przez 12 miesięcy, działa 24/h, 7 dni w tygodniu. Dane, jakimi podzieli się ze swoim użytkownikiem, to informacje pobierane online ze wszystkich banków, największych firm pożyczkowych, a także z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.Aktywować Alerty BIK może tylko ten, kto posiada własne konto na www.bik.pl. Założenie konta jest bezpłatne i automatycznie daje swojemu właścicielowi możliwość zastrzeżenia dowodu osobistego – co doskonale przydaje się w przypadku miłośników wojaży, bowiem można to z robić z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie.Alerty BIK czuwają non-stop, działając jak sygnał ostrzegaczy i pomaga ubiec złodzieja, informując w sms lub e-mail, m.in. w następujących sytuacjach: