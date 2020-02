Elixir: przelewy natychmiastowe znowu urosły o ponad 100 proc.

Krajowa Izba Rozliczeniowa prezentuje najnowsze podsumowanie przelewów zrealizowanych w pierwszym miesiącu 2020 roku. W badanym okresie system Elixir zanontował zarówno ilościowe, jak i wartościowe wzrosty. Świetne wyniki osiągnęły przelewy natychmiastowe, których ilość wzrosła o ponad 100%, a wartość o przeszło połowę. Spadki odnotował jedynie Euro Elixir.

Jak wynika z najnowszych doniesień Krajowej Izby Rozliczeniowej, pierwszy miesiąc bieżącego roku zaowocował 161,38 mln transakcji (w tym uznania i obciążenia), których wartość osiągnęła poziom 483,81 mld zł. Takie statystyki oznaczają, że zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym mieliśmy do czynienia ze wzrostami. Dla porównania, analogiczne wyniki sprzed roku to 155,72 mln komunikatów o wartości 451,42 mld zł. Rekordową datą analizowanego okresu okazał się 13 stycznia, kiedy to w systemie Elixir odnotowano 12,47 mln transakcji o wartości 25,43 mld zł.W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w styczniu br. rozliczono 3,25 mln transakcji o wartości 4,51 mld zł. Dla porównania, w styczniu 2019 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 1,56 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 2,89 mld zł.Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do stycznia 2019 r. zwiększyła się o 108 proc., a wartość wzrosła o 56 proc. Najwyższą, rekordową w historii systemu, dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 10 stycznia – przetworzono wówczas 189,4 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 302 mln zł. Tego dnia zrealizowano również najwyższą wartość obrotów w tym miesiącu.W systemie Euro Elixir w styczniu 2020 roku rozliczono 2,58 mln transakcji o wartości 14,19 mld euro. W styczniu 2019 r. zrealizowano 3,05 mln komunikatów, których wartość wyniosła 17,4 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zmalała o 15 proc., a wartość o 18 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 14 stycznia – system przetworzył wówczas 140,97 tys. transakcji o łącznej wartości 729 mln euro.