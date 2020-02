Rynki zdają się znajdować ukojenie w gwarancjach chińskich władz, że panują zarówno nad wirusem, jak i sytuacją na rynkach finansowych. Giełda w Szanghaju odbija (z pomocą zablokowania transakcji krótkiej sprzedaży), a dziś rano Europa podąża tą samą drogą. Na FX załączony został tryb risk-on w wersji ostrożnej.

Dochodzi do zwrotu w nastrojach, choć nie obyło się bez pomocy dobrych danych z USA w poniedziałek (silny ISM dla przemysłu) oraz dalszych interwencji Ludowego Banku Chin (dodatkowe 400 mld CNY płynności). Pierwsze przypomina, że obawy o wpływ wirusa na globalną gospodarkę mierzą się z w miarę solidnymi fundamentami (przynajmniej w USA). Drugie – usuwa ryzyko panicznej spirali wyprzedaży na rynku chińskim, który mógłby przynieść efekt kuli śnieżnej na resztę globu. To daje podstawy do uspokojenia i poczekania na oszacowanie faktycznych szkód epidemii i czy oraz jak szybko uda się odbudować ubytki we wzroście gospodarczym. Strach pozostaje, ale w tym tygodniu już zaczyna się szukanie dołka w korekcie. Jednocześnie jednak wciąż brakuje oficjalnych zapewnień, że najgorsza faza epidemii jest już za nami. Stąd zaszyta ostrożność w apetycie na ryzyko.Na rynku walutowym AUD jest liderem wzrostów walut ryzykownych, znajdując dodatkowe wsparcie w decyzji RBA. Bank zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopę kasową na 0,75 proc., a w komunikacie zaskoczyły dość optymistyczne stwierdzenia. Bank usunął frazę, że „globalne ryzyka przeważają po negatywnej stronie”, choć dodano niepewność o ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa i pożarów buszu (ale uznano jest za tymczasowe). Taki wydźwięk zaskoczył posiadaczy krótkich pozycji, które gromadzono na fali obaw o zagrożenia dla Chin z tytułu koronawirusa. Mimo tego nie popadajmy w nadmierny zachwyt. RBA wciąż ma powody, aby nie porzucać gotowości do luzowania polityki. Dzisiejszy komunikat jedynie sugeruje, że bank daje sobie czas na ocenę szybko zmieniających się warunków. Pod tym kątem uważać należy na przemówienie prezesa RBA Lowe’a dziś w nocy. Tytuł wystąpienia „Nadchodzący rok” bez wątpienia daje prezesowi możliwość zarysowania nastawienia banku centralnego, w tym także zbudowania zaplecza dla ewentualnej obniżki stopy procentowej, gdyby zaszła taka konieczność. Niewykluczone, że Lowe mocniej nakreśli negatywne ryzyka dla gospodarki, niż wynika to z dzisiejszego komunikatu. Wówczas cały entuzjazm wpompowany w ostatnich godzinach w AUD szybko wyparuje.