KRD: niezapłacone rachunki domowe warte 1,4 mld zł

Wprawdzie warunki życia w naszym kraju sukcesywnie się poprawiają, bezrobocie spada, a wynagrodzenia pną się w górę, to jednak okazuje się, że dla całkiem sporego grona rachunki domowe pozostają nie lada problemem. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA., z których wynika, że zaległe płatności za wodę, prąd, czynsz itp. dotyczą 390 tys. Polaków. Ich łączne zadłużenie z tego tytułu opiewa na niemal 1,4 mld zł.

- Na zadłużenie wobec operatorów oprócz zaległych abonamentów składają się często noty obciążeniowe wynikające z kar umownych, a także należność za sprzęt: drogie telefony, laptopy, tablety, modemy czy konsole i telewizory. Oferowane w pakietach sprzęty są łakomym kąskiem dla tych, którzy lubią gadżety, ale zapominają spłacać zobowiązania na nie zaciągnięte. Często także stają się dodatkowym przedmiotem, na którym można zarobić. Negocjatorzy słyszą, że dłużnik nie będzie płacić abonamentu za telefon, ponieważ już dawno go sprzedał – opowiada Jakub Kostecki, prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Rachunki Średni dług za rachunki domowe wynosi ponad 3,5 tys. zł.

Kto nie płaci za rachunki domowe?

- Według badania Portfel statystycznego Polaka, 70% konsumentów uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie. Z jednej strony mamy programy socjalne, takie jak Rodzina 500+, który pomaga w podreperowaniu domowego budżetu, z drugiej rosnącą inflację, powodującą wzrost domowych wydatków oraz zwiększenie kosztów utrzymania rodziny. Seniorzy najlepiej radzą sobie w opłacaniu bieżących rachunków. Choć ich całkowite zadłużenie sięga ponad 6 miliardów złotych, to rachunki domowe regulują na czas. Jest to dla nich sprawa honoru – ocenia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym dzisiaj przez KRD, średnie zadłużenie z tytułu nieopłaconych rachunków domowych sięga 3,5 tys. zł per capita, a więc wynosi mniej więcej tyle, ile przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w naszym kraju. Największy problem z dłużnikami mają operatorzy telefoniczni , którzy czekają na zaległe 758 mln zł. Tego rodzaju zadłużenie ma na swoim koncie ponad ćwierć miliona Polaków i nie chodzi tu jedynie o nieopłacone rachunki za telefon Nieopłacone rachunki domowe dotyczą również opłat z tytułu użytkowania nieruchomości (zadłużenie czynszowe wynosi 422 mln zł), abonamentów radiowych i telewizyjnych (162 mln zł), energii elektrycznej (37 mln zł), wody (5 mln zł), ogrzewania (4,6 mln zł) oraz internetu (1,4 mln zł).Najbardziej zadłużeni wobec dostawców mediów (323 mln zł) są mieszkańcy dużych miast, pow. 100 tys. mieszkańców. Ale najwięcej dłużników jest w miejscowościach, które liczą do 10 tys. mieszkańców. Dłużnicy z tych miast stanowią prawie 30% wszystkich niepłacących za rachunki.Największy problem z nieterminowym regulowaniem płatności za rachunki domowe mają mieszkańcy województw: śląskiego (257,9 mln zł), mazowieckiego (167 mln zł) i dolnośląskiego (116,7 mln zł). Zaraz za niechlubnym podium znaleźli się mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy muszą uregulować należności o łącznej wartości ponad 104 mln zł. Po drugiej stronie barykady są mieszkańcy województwa podkarpackiego (26 mln zł) i świętokrzyskiego (22 mln zł). Najlepiej z regulowaniem opłat za media radzą sobie konsumenci z Podlasia (17,6 mln zł).Najczęściej rachunków domowych nie płacą osoby od 36 do 55 lat. Dłużników w średnim wieku jest ponad 166 tys., a ich łączne zadłużenie sięga prawie 600 mln zł. Zaraz za nimi są osoby młode, do 35. roku życia z długiem przekraczającym 441 mln zł. Najlepiej z opłacaniem rachunków radzą sobie seniorzy. W bazie danych Krajowego Rejestru Długów jest niecałe 92 tys. dłużników powyżej 56 roku życia, którzy nie zapłacili rachunków na łączną kwotę 350 mln zł.