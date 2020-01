Firmy pożyczkowe: 2019 rok trudny, ale względnie dobry

W ostatnim miesiącu minionego roku firmy pożyczkowe udzieliły o 4,6% więcej pożyczek aniżeli rok wcześniej. Ich wartość okazała się jednak niższa, a spadek w tym zakresie sięgnął 4,2%. Polacy pożyczali średnio 2295 zł, co również jest niższym wynikiem od uzyskanego w grudniu 2018 (- 8,5 %) - informuje najnowszy komunikat opublikowany przez BIK.

- 38% wartości pożyczek, w okresie styczeń - grudzień 2019 r, było udzielonych na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak zaledwie 10% sprzedaży – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Nie jest to jednak efekt ogólnie dobrej koniunktury – twierdzi Andrzej Roter - ale dojrzałości tego sektora i efektywnej jego reakcji na negatywne zmiany w szerokorozumianym otoczeniu, w tym niepewności w zakresie istniejących i przewidywanych ryzyk prawnych czy trudności w pozyskaniu lub utrzymaniu źródeł finansowania.

Firmy pożyczkowe – co przyniosą kolejne miesiące?

- Aktualne wskazania Barometru ZPF/IRG SGH obrazują pozytywne nastroje gospodarstw domowych w odniesieniu do planów wydatkowych i finansowania ich kredytem konsumenckim, jednak nie oznacza to wprost, że koniunktura w sektorze instytucji pożyczkowych w roku 2020 będzie dobra – prognozuje Prezes Roter. - Co prawda, rośnie udział gospodarstw domowych korzystających z kredytów konsumenckich, ale rośnie też udział osób zadłużających się u rodziny, znajomych i w zakładach pracy czy u dostawców usług detalicznych. Jednocześnie pojawiają się obawy o stabilność zatrudnienia oraz rośnie liczba multidłużników w portfelach należności wierzycieli wtórnych. Można to odbierać jako sygnały ostrzegawcze dla całego sektora kredytu konsumenckiego i potrzebę przeglądu na początku 2020 roku polityk kredytowych oraz bieżącego kalibrowania modeli scoringowych – dodaje Prezes ZPF.

Analiza opublikowana przez BIK dowodzi również, że na przestrzeni wszystkich 12 miesięcy minionego roku Polacy zaciągnęli 2 745,1 tys. pożyczek o łącznej wartości 6,821 mld zł. W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost o 0,8%, natomiast wartościowo mamy spadek rzędu 3,5%.W całym 2019 roku największą popularnością cieszyły się pożyczki do kwoty 1 tys. zł, których ilościowy udział w całości udzielonego finansowania sięgnął 38%. Wartościowo było to z kolei 9%.Największą dynamiką liczby udzielonych pożyczek charakteryzowały się pożyczki poniżej 1 tys. zł (+4,8%) i z przedziału 2-3 tys. zł (+5,7%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych wynosiła odpowiednio (+5,1%) i (+5,9%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w całym 2019 r. w porównaniu do 2018 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-7,4%) oraz (-8,0%).Jak podkreśla Andrzej Roter, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, pomimo wielu ograniczeń, z jakimi zmagały się firmy pożyczkowe , ubiegłe 12 miesięcy należy uznać za dość dobry okres na rynku pożyczek.