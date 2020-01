Zero waste, czyli jak ekologia wpływa na budżet domowy

Ekolodzy biją na alarm, że lada dzień nasza planeta może utonąć w śmieciach. Szacuje się, że rocznie do oceanów trafia około 8 mln ton plastiku. Jeżeli wody nadal zaśmiecane będą w tak dynamicznym tempie, to w 2050 roku ma pływać w nich więcej odpadów niż ryb. Plastik jest również polskim problemem – na nasz rynek każdego roku trafia około 1 mln ton opakowań z tworzyw sztucznych. Szczęśliwie świadomość ekologiczna Polaków prezentuje się coraz lepiej. Warto o nią zadbać tym bardziej, że prośrodowiskowe zachowania mogą wygenerować spore oszczędności dla budżetu domowego - przekonuje ekspert platformy Kapitalni.org.

Żyj zgodnie z filozofią zero waste

Refuse (odmawiaj) - np. nie bierz rzeczy niepotrzebnych tylko dlatego, że są bezpłatne, odmawiaj ulotek i jednorazowych opakowań. Reduce (ograniczaj) - otaczaj się tylko tym, co jest ci naprawdę potrzebne, dąż do minimalizmu. Reuse (używaj ponownie) - zrezygnuj z opakowań jednorazowych, odwiedzaj second handy Recycle (segreguj i przetwarzaj) Rot (kompostuj)

- Wdrażanie w życie elementów zero waste nie jest takie trudne do wykonania, musimy pamiętać jedynie o kilku kluczowych kwestiach. Zwracajmy uwagę na niepotrzebne przedmioty, oferowane nam na każdym kroku – ulotki, plastikowe słomki czy sztućce – nie korzystajmy z nich. Postarajmy się prowadzić trochę bardziej minimalistyczny styl życia. Zastanówmy się, czy naprawdę potrzebujemy wszystkich przedmiotów, które zwykliśmy regularnie kupować. Naprawiajmy i wykorzystujmy do końca to, co się do tego nadaje. Segregujmy śmieci i wspierajmy recykling. Wreszcie – starajmy się wybierać więcej takich produktów, które po rozłożeniu przenikną do środowiska w nieszkodzącej mu formie – podpowiada Tomasz Jaroszek, ekspert platformy edukacyjnej Kapitalni.org, specjalista ds. finansów osobistych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. freshidea - Fotolia.com Śmieci Wytwarzamy coraz więcej śmieci.

Wydatki, których możesz uniknąć

- Po pierwsze, nie zasłaniajmy grzejnika – odległość między meblami a urządzeniem powinna wynosić co najmniej 10 cm. Upewnijmy się także, czy wszystkie kaloryfery są odpowietrzone. Kiedy wychodzimy z domu, wyłączajmy ogrzewanie. Zamykajmy też drzwi do innych pomieszczeń, ponieważ łatwiej jest ogrzać jeden pokój, niż dużą przestrzeń. Nie rezygnujmy z wietrzenia mieszkania, ale róbmy to krótko i intensywnie, np. poprzez otwarcie okna na oścież na krótką chwilę. Tak naprawdę bardzo proste, codzienne czynności, jak prysznic zamiast kąpieli w wannie, mogą być sposobem i na ograniczenie marnowania energii czy wody, a także na dodatkowe oszczędności w budżecie domowym – radzi Tomasz Jaroszek, ekspert platformy edukacyjnej Kapitalni.org.

Nie marnuj żywności

- Według danych Federacji Banków Żywności 42 proc. Polaków przyznaje, że wyrzuca żywność, a w przeciętnej, czteroosobowej rodzinie do kosza trafia nawet 2500 zł rocznie. Nasze śmietniki są pełne, a talerze puste, bo już 2 mln ludzi żyje w Polsce w skrajnym ubóstwie. Musimy się obudzić i zacząć szanować żywność, a także środowisko. Każde działanie się liczy i ma sens, nawet te wykonywane w domowym zaciszu – zaznacza Agnieszka Szczepanik, dyrektor departamentu edukacji w Wonga Polska, która odpowiada za rozwój platformy edukacyjnej Kapitalni.org.

Jak znaleźć motywację?

- Chcemy odłożyć pieniądze na urlop? Powieśmy w widocznym miejscu wycinek z kraju, o podróży do którego marzymy. Powiedzmy o tym rodzinie i znajomym. Im więcej osób będzie wiedziało, tym trudniej będzie się nam z tego oszczędzania wykręcić. Nie należy się też zniechęcać tylko dlatego, że w przeszłości nic nie wyszło z naszych wielkich planów. Każdy, nawet mały sukces będzie podbudowywał w nas chęć dalszej pracy, a to świetny sposób na walkę ze słomianym zapałem – podkreśla Tomasz Jaroszek, ekspert platformy edukacyjnej Kapitalni.org.



Dobrym sposobem na połączenie działań proekologicznych z oszczędnościami jest wdrożenie w codziennym życiu filozofii zero waste , co w w dosłownym tłumaczeniu oznacza „brak śmieci” lub „brak marnowania”.Jak tłumaczy Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, bezśmieciowe życie sprowadza się w praktyce do konsekwentnego stosowania pięciu zasad (5R):W internecie możemy znaleźć wiele stron, forów czy grup z motywacjami i pomysłami w tematyce zero waste. Ekologiczne życie, poza plusami dla środowiska, ma też wymierne korzyści dla naszych portfeli – pozwala zaoszczędzić większe sumy pieniędzy.Zero waste ma też odzwierciedlenie w nawykach żywieniowych – zwolennicy tej teorii starają się wykorzystywać wszystko co się da i wyrzucać jak najmniej jedzenia. Z obierków po ziemniakach robią domowe chipsy, z wody po gotowaniu ryżu bazę do zup, a z liści rzodkiewki przyprawę i posypkę do potraw. Możliwości są nieograniczone.W prosty sposób można znacznie zredukować domowe wydatki, także te żywnościowe. Na zakupy chodźmy zawsze z listą i skrupulatnie się jej trzymajmy. Zwracajmy uwagę na datę przydatności do spożycia, a także na sposób przechowywania konkretnych produktów.Bardziej ekologiczni i oszczędni możemy być nie tylko w kuchni. Okres zimowy to szczególne miesiące, kiedy koszty ogrzewania domowego potrafią nas zaskoczyć. Są jednak sposoby, by tego uniknąć.Wielokrotne wykorzystywanie półproduktów w kuchni przez wielu odbierane jest jako przesada. Jednak informacje dotyczące marnowania żywności w Polsce są szokujące.Niezależnie, czy działamy z myślą o środowisku czy o zaoszczędzeniu pieniędzy w budżecie domowym, w każdym przypadku potrzebujemy dobrej motywacji. Warto jasno wytyczać sobie cele i na bieżąco o nich przypominać. Jeśli poprzez dbanie o środowisko uda nam się odłożyć dodatkowe kwoty – możemy być z siebie tylko dumni. Nawet drobne zmiany w codziennym życiu pomogą nam zwiększyć oszczędności i uniknąć niepotrzebnych wydatków