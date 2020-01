TFI: wartość aktywów netto wzrosła o 3,5 mld zł

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wyniosła 268,1 mld zł na koniec grudnia. Aktywa funduszy akcji wzrosły do prawie 25 mld zł - wynika z raportu analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych (mld PLN) Aktywa zgromadzone we wszystkich polskich funduszach inwestycyjnych wzrosły o 3,5 mld zł do 268,1 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywa netto segmentów funduszy i ich udział w rynku (mln PLN) Największy wzrost w ujęciu wartościowym – o 2,2 mld zł – odnotował segment funduszy aktywów niepublicznych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W grudniu obserwowaliśmy wzrosty na globalnych rynkach akcji, w tym polskim. Indeks MSCI AC World na koniec roku był o +3,4% wyżej niż miesiąc wcześniej. Równocześnie na rynku obligacji rentowności rosły (ceny spadały), co nie sprzyjało wynikom funduszy dłużnych. W efekcie jednak aktywa zgromadzone we wszystkich polskich funduszach inwestycyjnych wzrosły o solidne 3,5 mld zł do 268,1 mld zł.Największy wzrost w ujęciu wartościowym – o 2,2 mld zł – odnotował segment funduszy aktywów niepublicznych. Tradycyjnie wzrost aktywów (głównie dzięki wysokim napływom), odnotował segment funduszy dłużnych (+0,6 mld zł). W tym wypadku wciąż najlepiej sprzedają się fundusze oferowane przez towarzystwa powiązane kapitałowo i dystrybuowane przez banki.Warto odnotować wzrost aktywów funduszy akcji o 0,2 mld zł do prawie 25,0 mld zł na koniec grudnia. Był to efekt dobrych wyników zarządzania i napływów do funduszy akcji polskich (prawie +80 mln zł netto). O 0,3 mld zł więcej było również zgromadzone w funduszach mieszanych – głównie dzięki kilku funduszom tworzonych głównie na potrzeby programów emerytalnych.Wysokie wzrosty aktywów w ujęciu procentowym odnotowały najmniejsze segmenty funduszy – nieruchomości, sekurytyzacyjne i rynku surowców. W tych ostatnich wartość środków na koniec roku przekroczyła miliard złotych.Ponad 60 mln zł za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych jest już zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty w ramach PPK