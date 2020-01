TFI: sprzedaż i umorzenia XII 2019. Rosną wpłaty w ramach PPK

Przed nami najnowszy z cyklicznie opracowywanych przez IZFiA raportów dotyczących nabyć i umorzeń w rodzimych TFI. Tym razem zaprezentowane zostały dane za grudzień i za cały rok 2019. A ten zapisze się w historii jako rok powrotów klientów detalicznych do funduszy rynku kapitałowego. Coraz większy wpływ na rynek wywierają także wpłaty do PPK.

Grudzień 2019 - wyniki sprzedaży

Wzrost sprzedaży netto ogółem +0.3 mld

Wzrost sprzedaży netto funduszy kapitałowych +0.56 mld

Wzrost sprzedaży netto funduszy w ramach PPK +61 mln

W 2019 roku do funduszy rynku kapitałowego wpłacono +824 mln, z czego +557 mln w grudniu. Z funduszy rynku niepublicznego w całym 2019 roku wycofano 1,4 mld. W rezultacie całkowita sprzedaż wszystkich funduszy w 2019 roku zamknęła się ujemnym saldem (-561 mln).Znacznie wyhamowały odkupienia z funduszy akcyjnych (-29 mln). Inwestorzy wypłacali środki tylko z grupy funduszy uniwersalnych (-89 mln), ale wpłacali do pozostałych grup z tej kategorii: małych i średnich spółek (+32 mln), indeksowych (+28 mln) i sektorowych (+9 mln). Roczny bilans sprzedaży tych dwóch ostatnich grup pozostaje dodatni, odpowiednio +166 mln oraz +53 mln.Drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się pozytywna wartość sprzedaży funduszy mieszanych (+276 mln). Najlepiej zarówno w skali miesiąca (+261 mln), jak i całego roku (+568 mln) radzi sobie grupa funduszy mieszanych pozostałych. Dodatkowo w grudniu na jej dobre wyniki miały wpłaty do funduszy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (+61).W grudniu zwiększyła się skala umorzeń z funduszy absolutnej stopy zwrotu (-177 mln). W sumie w całym 2019 roku z tych funduszy klienci wycofali ponad 1,6 mld.Mimo niższego wyniku w grudniu (+95 mln), w całym 2019 roku inwestorzy najchętniej inwestowali w fundusze dłużne (+8,4 mld). W grudniu bardzo dobrze sprzedawały się również fundusze dłużne krótkoterminowe (+410 mln). Po słabszej pierwszej połowie roku, klienci wyraźnie zaczęli wracać do tych funduszy od sierpnia bieżącego roku.