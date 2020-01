Ferie zimowe wystartowały. Czas liczyć budżet domowy

W województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim rozpoczęły się właśnie ferie zimowe. Z badań prowadzonych przez Santander Consumer Bank na potrzeby raportu "Polaków portfel własny – rodzina w szkole" wynika, że wyjazdy na ferie i zielone oraz białe szkoły generują najbardziej obciążające budżet rodziny w trakcie roku szkolnego wydatki. Jak je udźwignąć?

– Rodzice, w ramach zdroworozsądkowego podejścia do budżetu rodzinnego muszą rezygnować z wielu wydatków na przyjemności, a do takiej kategorii zalicza się m.in. wyjazd zimowy dziecka – mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. – Badani często jednak deklarowali, że gdyby posiadali dostęp do dodatkowych pieniędzy w ramach np. limitu kredytowego na karcie kredytowej, częściej wysyłaliby dzieci na ferie zimowe lub wyjazdy organizowane przez szkołę.

Kliknij, aby powiekszyć fot. philippe Devanne - Fotolia.com Dzieci na nartach Karta kredytowa może pomóc w sfinansowaniu zimowych wakacji dziecka.

– Wyniki badania pokazują, że Polacy postrzegają kartę kredytową jako przydatny środek płatniczy, ale i swoistą polisę bezpieczeństwa na wypadek, gdy coś podczas wypoczynku pójdzie nie tak – dodaje Agnieszka Kociemska z Santander Consumer Banku, wydawcy karty kredytowej TurboKARTA. – Możliwość pokrywania kartą kredytową niespodziewanych wydatków jest postrzegana jako ważniejsza, niż takie klasyczne sytuacje kiedy jej używamy, jak rezerwacja hotelu, samolotu, samochodu, czy po prostu zakupy.

34 proc. rodziców ankietowanych przez Santander Consumer Bank - bank od kredytów, uznało wydatki na ferie zimowe i białe oraz zielone szkoły na najpoważniejsze obciążenie finansowe w trakcie roku szkolnego . Dla 28 proc. rodziców wydatki te przekraczają ich możliwości finansowe i z tego powodu rezygnują oni z wysyłania dzieci na zimowy wypoczynek. Ratunkiem może się okazać karta kredytowa.Z badania Santander Consumer Banku, wykonanego na potrzeby raportu "Polaków portfel własny – kochamy okazje" wynika, że karta kredytowa jest traktowana jako rodzaj polisy na nieprzewidziane zdarzenia. 42,6 proc. ankietowanych uważa, że za jej pomocą można pokryć koszty leczenia lub wypadku. Dla 32,5 proc. karta kredytowa może być pomocna przy pokryciu wydatków związanych z awarią samochodu. 27 proc. badanych sięgnęłoby po nią w przypadku bankructwa biura podróży.Do czego jeszcze posłużyłabym ankietowanym karta kredytowa? 11,8 proc. zapłaci nią za pamiątki, ubrania i inne urlopowe "zachcianki". 10,2 proc. zapłaci kartą za rezerwacje noclegu. 9,5 proc. badanych skorzysta z karty kupując bilet lotniczy lub wycieczkę fakultatywną. Co ciekawe, kartą za dodatkowe zachcianki bardziej skłonni będą płacić mężczyźni (15 proc. w porównaniu z zaledwie 8,2 proc. kobiet). Panowie będą też z większym prawdopodobieństwem płacić kartą kredytową za bilet lotniczy (13,4 proc., w porównaniu z 5,4 proc. kobiet).Badanie Santander Consumer Banku pokazało także, że kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem stawiane są na pierwszym miejscu niezależnie od wykształcenia, miejsca zamieszkania, dochodu czy wieku respondentów. W największych miastach, takich jak Kraków, Poznań czy Wrocław, najwięcej znajdziemy osób, które karty kredytowej użyłyby do rezerwacji noclegu przez serwisy do tego przeznaczone. Karta kredytowa to środek płatniczy najbardziej popularny wśród osób w wieku 18-29 i 40-49 lat. Młodsi byliby w czasie ferii zimowych zainteresowani przede wszystkim możliwością opłacenia tym sposobem paliwa (17,6 proc.). Z kolei badani w wieku 40-49 lat będą bardziej skłonni użyć karty do wykupienia dodatkowych wycieczek (13 proc.).