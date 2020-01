BIK: popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu 2019 rekordowy

Marzec i grudzień to dwa rekordowe miesiące z najwyższymi w 2019 roku odczytami BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. W grudniu 2019 jego wartość wyniosła +24,1. W marcu było to 26,5%.

- Grudniowa wartość indeksu jest o 2,2 p.p. wyższa od wartości z listopada br. (21,9%). Jest to drugi po marcu (26,5%) najwyższy odczyt w 2019 roku. Na grudniową wartość indeksu na poziomie +24,1%, wpłynął głównie wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt (20%). W okresie grudzień 2019 r. - grudzień 2018 r. o 9% wzrosła również wartość średniej wartości wnioskowanego kredytu, co jest konsekwencją wzrostu cen nieruchomości - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Nadal utrzymuje się więc bardzo wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym. W dwunastu miesiącach 2019 r. blisko 450 tys. osób złożyło wniosek o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. jest to więcej o 29 tys., czyli o 7% – dodaje prof. Rogowski.

Najnowszy odczyt oznacza, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 24,1% w porównaniu z grudniem 2018 roku.BIK podaje, że w grudniu 2019 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 30,6 tys. klientów. W grudniu 2018 było to 25,5 tys. Oznacza to wzrost aż o 20%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu 2019 r. była o 9% wyższa niż w grudniu 2018 roku i wyniosła 288,1 tys. zł.