Źródła finansowania MŚP w Polsce i UE. Leasing w czołówce

Po jakie źródła finansowania najchętniej sięga sektor MŚP? Jak informuje ZPL, za badaniem zrealizowanym przez Komisję Europejską, w Polsce największą popularnością cieszą się leasing (63%) i linie kredytowe (56%). Podobnie jest w Unii Europejskiej, chociaż tam na prowadzeniu znajduje się drugie z wymienionych rozwiązań (51%). Leasing wybiera 47% europejskich przedsiębiorstw.

„Zewnętrzne instrumenty finansowe były ważne dla europejskich firm również w poprzednich latach, jednak jak podaje KE w swoim raporcie, znaczenie leasingu w latach 2014 – 2019 utrzymywało się w Europie na stabilnym poziomie, natomiast znaczenie linii kredytowej lub kredytu w rachunku bieżącym, kredytu kupieckiego i kredytów bankowych zmalało od 2015 r. Dane Komisji Europejskiej korespondują z wynikami polskiej branży leasingowej, która w ostatnich latach rozwijała się w tempie dwucyfrowym, w przeciwieństwie do innych wymienionych przez KE instrumentów” – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Czemu służą pozyskane pieniądze?

Opracowane przez Komisję Europejską badaniewskazuje, że ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania nie stanowi problemu. Na kłopoty w tym zakresie wskazuje tylko 6% polskich przedsiębiorstw 7% unijnych. Wyniki różnią się jednak w zależności od kraju. Zdobycie pieniędzy jest dość trudne w Grecji (21% firm), na Malcie i na Litwie (po 13%),Jeżeli chodzi o popularność poszczególnych źródeł finansowania działalności MŚP , to w Polsce na pierwszym miejscu plasuje się leasing, wybierany przez 63% reprezentantów sektora. Kolejne miejsca należą do linii kredytowych (56% wskazań), kredytu kupieckiego (43%), kredytu bankowego (36%) oraz dotacji (28%). Od ubiegłego roku swoje wyniki znacząco poprawiły jedynie leasing (+4%) oraz dotacje (+5%), podczas gdy ocena istotności pozostałych instrumentów pozostała na podobnym lub zbliżonym poziomie.Dla europejskich firm z sektora MŚP w 2019 r. najbardziej istotnymi źródłami zewnętrznego finansowania były linie kredytowe (ważne dla 51% firm), leasing (istotny dla 47% europejskich firm) i kredyty bankowe (istotne dla 46% europejskich MŚP).Wyniki badania umożliwiają również stworzenie europejskiej mapy korzystania z poszczególnych metod zewnętrznego finansowania przez firmy w 28 krajach UE, w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W analizowanym czasie (kwiecień – wrzesień 2019) europejskiej firmy najczęściej deklarowały korzystanie z linii kredytowych (odpowiedzi 34% firm EU28), leasingu (24%) i kredytów bankowych (15%). Jednak korzystanie z określonego rodzaju finansowania różniło się w poszczególnych krajach. I tak linie kredytowe najczęściej były otwierane przez firmy działające w Finlandii, na Malcie, w Danii i Irlandii (deklaracje na poziomie 51% - 47% firm). Z leasingu najczęściej korzystały firmy działające w Polsce, Estonii, Finlandii, Szwecji, Niemczech i na Łotwie (odpowiedzi powyżej 30% firm). Natomiast po kredyty bankowe najchętniej sięgały firmy belgijskie, francuskie i słoweńskie (deklaracje 28% - 23% firm).Jak podaje ZPL, pozyskane finansowanie było przeznaczane przez europejskiej firmy na inwestycje (40% wskazań firm EU28). Na zapasy i kapitał obrotowy postawiło 35% europejskich firm MŚP, 22% sfinansowało rekrutacje i szkolenia pracowników, natomiast 20% rozwój nowych produktów i usług.W przypadku polskich firm na pierwszym miejscu znalazły się zapasy i kapitał obrotowy (41% deklaracji), na drugim inwestycje (36%), a na kolejnych procesy rekrutacyjno- szkoleniowe (23%) i refinansowanie zobowiązań (21%) - czytamy w komunikacie.