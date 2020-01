Catalyst: 10 lat i ponad 1 mld złotych strat

Notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji korporacyjnych o wartości 173,6 mln zł w 2019 r. Jak wynika z szacunków Obligacje.pl, przez 10 lat istnienia tego rynku wartość defaultów przekroczyła 1 mld zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 12-mies. udział defaultów wśród małych emisji nie większych niż 10 mln zł Średnio co czwarta seria papierów korporacyjnych o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł idzie na straty. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst w ostatnich 12 miesiącach Gdyby nie GetBack niechlubnymi liderami byłyby Zakłady Mięsne Henryk Kania oraz Statima. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak liczymy wskaźniki?

Wartość niewykupionego korporacyjnego długu z Catalyst wyniosła 173,6 mln zł w 2019 r. wobec 141,9 mln zł przed rokiem i 177,6 mln zł dwa lata wcześniej. Udział niespłaconych papierów we wszystkich wygasających w tym czasie obligacjach wyniósł zatem 2,5 proc. w porównaniu do 2,3 proc. przed rokiem. Natomiast w samym tylko IV kwartale minionego roku 12-miesięczny wskaźnik zanotował wyraźny spadek (z 4,0 proc. we wrześniu), ponieważ wygasało w tym czasie sporo dużych emisji, by wspomnieć papiery Energi (1 mld zł), Tauronu (1,75 mld zł), czy ING Banku (300 mln zł).Liczony przez Obligacje.pl Indeks Default Rate od II kwartału 2018 r. pozostaje przede wszystkim pod wpływem utraty płynności GetBacku. Najpewniej nie zmieni się do aż do III kwartału 2021 r., gdy wygasać będą ostatnie giełdowe papiery windykatora. Warto natomiast podkreślić, że gdyby nie GetBack , wartość obligacyjnych defaultów wyniosłaby na Catalyst skromne 58,4 mln zł w 2019 r., czyli – rekordowo niskie – 0,8 proc. wygasających długów, a jedynym wartymi wymienienia spółkami byłyby Zakłady Mięsne Henryk Kania oraz Statima.Obserwacje, jak i same statystyki, potwierdzają, że na Catalyst trafia coraz mniej problematycznych spółek. Już od dawna wielu ryzykownych emitentów stroni od rozgłosu i giełdowych fleszy, a ostatnie zmiany regulacyjne wręcz odcięły wiele spółek od możliwości finansowania obligacjami. W pewnym sensie rynek się więc oczyszcza, a przynajmniej najbardziej jawna jego cześć, którą widzimy na GPW. Czas najwyższy, wszak w 2019 r. Catalyst obchodził swoje dziesiąte urodziny. Okrągłej rocznicy prawdopodobnie towarzyszyła też inna symboliczna liczba – z szacunków Obligacje.pl wynika bowiem, że łączna wartość wszystkich niespłaconych obligacji od powstania Catalyst przekroczyła 1 mld zł w 2019 r.Mimo że na giełdowym rynku korporacyjnego długu ryzyko kredytowe materializuje się coraz rzadziej, to wciąż ma ono szczególne znaczenie wśród najmniejszych emisji, kierowanych najczęściej do inwestorów indywidualnych. Średnio co czwarta seria papierów korporacyjnych o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł idzie na straty. Inwestorzy tracą w ten sposób około co piątą zainwestowaną złotówkę (17 proc. w 2019 r. i średnio 20,9 proc. w latach 2013-2019).W tym roku na Catalyst wygasa 7 mld zł korporacyjnego długu (5,4 mld zł, jeśli pominąć wykluczone z Indeksu Default Rate listy zastawne i obligacje w euro). Jak zwykle, giełdowe notowania pozwalają wytypować paru kandydatów do defaultu. A i bez nich wiadomo, że kolejnych emisji nie spłaci GetBack, czy PBG, które nie podołało realizacji układu. Tylko na tej podstawie można szacować, że udział defaultów w 2020 r. przekroczy rekordowe 7,5 proc.Tymczasem już niedługo, najpóźniej od kwietnia, powinniśmy znać informacje o obsłudze (lub nie) świadczeń ze wszystkich istniejących obligacji korporacyjnych , także tych nienotowanych na GPW. Emitenci zobowiązani są przekazać takie dane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który je upubliczni.Relacja liczby i wartości niewykupionych obligacji do zapadającego zadłużenia liczone są w ujęciu 12-miesięcznym. Pominięto papiery BGK, EBI, listy zastawne i emisje w euro.Wskaźniki default rate obliczono w dwóch wariantach – dla całego rynku Catalyst (rynki prowadzone przez GPW oraz BondSpot), jak i dla emisji o wartości nie wyższej niż 10 mln zł (przyjęto, że są to oferty kierowane głównie do inwestorów indywidualnych).Uwzględniono wyłącznie papiery, które były notowane na Catalyst, także jeśli zostały one wycofane z obrotu przed terminem wykupu. Liczbę i wartość niewykupionego długu porównano z emisjami, które powinny wygasać w danym okresie według pierwotnych warunków emisji.Historyczne wartości wskaźników mogą ulec korekcie, jeśli po upływie terminu wykupu emitent ureguluje całość lub część obligacyjnego zobowiązania.