Świąteczne wydatki i postanowienia noworoczne. Czy to się da pogodzić?

Przed świętami Bożego Narodzenia niektórzy z nas postanowili zaszaleć. Dowodem na to są dane przedstawione przez BIK, z których wynika, że na spłatę gotówkowych i ratalnych kredytów, zaciągniętych od 1 do 24 grudnia 2019 roku, musimy zarezerwować łącznie 5,86 mld złotych. Będzie zatem trzeba zaciskać pasa, tym bardziej, że finansowe postanowienia noworoczne wielu z nas dotyczą oszczędzania pieniędzy.

Jak wynika z danych zebranych przez BIK, od początku grudnia do wigilii Polacy zdążyli zaciągnąć 2,4 mln szt. kredytów konsumpcyjnych, z czego niewiele ponad 1 mln stanowiły kredyty gotówkowe. To zadłużenie wspominać będą jeszcze długo, bo wprawdzie z przeciętnymi ratami uporamy się w ciągu 18 miesięcy, to już gotówkę oddawać będziemy prawie 4 lata (45 miesięcy). Taka sytuacja nie jest jednak zaskoczeniem – w ostatnich trzech latach skala, na jaką Polacy zaciągali przedświąteczne kredyty konsumpcyjne, była podobna. Średnie zadłużenie z tytułu rat to 4 072 zł, a przeciętny zaciągany kredyt konsumpcyjny to z kolei 17 180 zł.Poniesieni magią świąt i nowym rokiem, Polacy zaciągnęli kredyty, by zapewnić swoim bliskim obfite Święta i radość z choinkowych upominków. I nie ma w tym nic złego, o ile pożyczali z głową, racjonalnie, finansując swoje zakupy z wcześniej zgromadzonych oszczędności, a tylko częściowo wspierając się kredytem. Póki co obserwacja rzetelności płatniczej prowadzi do optymistycznych wniosków. Udział opóźnionych zobowiązań (ponad 90 dni zaległości po roku od udzielenia kredytu) w przypadku kredytów gotówkowych BIK ocenia jako stabilny, wynosi on 2,3% i utrzymuje się na tym poziomie od ponad 3 lat. W przypadku kredytów ratalnych sytuacja płatnicza poprawia się z roku na rok, co obrazują wyniki w poszczególnych rocznikach: 1,4% w 2016 r., 1,2% w 2017 r. i 0,9% w 2018 r.Nadejście nowego roku to tradycyjnie już postanowienia noworoczne , w tym również te, które wiążą się z finansami. Takie złożyło 62% Polaków. Z badania opinii, zrealizowanego w grudniu 2019 r. na zlecenie BIK wynika, że istotne zmiany dotyczące swoich finansów chce wdrożyć aż 67% kobiet, podczas gdy taki zamiar zadeklarowała niewiele ponad połowa mężczyzn (56%).Finansowe postanowienia noworoczne Polaków dotyczą przede wszystkim oszczędzania na konkretny cel, co potwierdziło aż 67% badanych. W drugiej kolejności uplasowała się potrzeba oszczędzania w celu zapewnienia sobie „poduszki finansowej”. Na tzw. czarną godzinę odkładać będzie 44% respondentów.W tej kategorii bardziej zapobiegliwi okazali się mężczyźni (49%), a także osoby w wieku 35-44 lata (58%). Kobiety natomiast swoje postanowienia kierują w stronę lepszego zarządzania swoim budżetem (39%).Postanowienia noworoczne dotyczące spłaty długów czy kredytów plasują się dopiero na 4 miejscu - takie plany miało 22% badanych. Znacznie gorzej wygląda potrzeba zdobywania wiedzy w obszarze finansów – tylko 7% badanych wymieniło w tegorocznych planach dokształcanie się.Stojąc w obliczu nowego roku, warto zastanowić się nad rozpoczęciem gromadzenia funduszy, oszczędzaniem drobnych kwot już dziś, by przed kolejnymi świętami nie zastanawiać się nad wyborem kredytu, lecz skupić się na wyborze prezentów i organizacji rodzinnego spotkania.