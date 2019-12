BIK: nie maleje popyt na kredyty mieszkaniowe

BIK udostępnił najświeższe dane odnośnie kredytów udzielanych klientom indywidualnym w listopadzie br. Tym razem wartościowe wzrosty rdr stały się udziałem tylko jednej spośród czterech analizowanych grup produktów. Były to kredyty mieszkaniowe (+14,7%). W pozostałych przypadkach odnotowano spadki, największe (5,0%) objęły kredyty konsumpcyjne. W ujęciu liczbowym zaobserwowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (+5,4%) oraz kredytów na mieszkanie (+0,7%).

Kredyty mieszkaniowe

- Listopadowy odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe 21,9% sygnalizuje, że kolejnych miesiącach kredyty mieszkaniowe będą się mieć raczej dobrze. W styczniu 2019 r. prognozowaliśmy wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie (+5-8%). W rzeczywistości dynamika jedenastu pierwszych miesięcy 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. wynosi już (+14,3%). Uważam, że 2019 rok będzie już kolejnym rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62-64 mld zł, uwzględniając niższą aktywność kredytową z uwagi na święta - wyjaśnia prof. Rogowski z BIK.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

-W pierwszych jedenastu miesiącach 2019 r., 34% udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowiły kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one już 85,6% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Dzięki wydłużaniu okresu kredytowania, przy rekordowo niskich stopach procentowych, przy wzroście dochodów gospodarstw domowych, banki mogły udzielać kredytów na wyższe kwoty. Zjawisko to dotyczy głównie kredytów gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty okres spłaty kredytów gotówkowych jest istotnie krótszy od umownego, nawet o połowę, co w związku z „małym TSUE” może zniechęcić banki do wydłużania okresu kredytowania, a tym samym banki mogą ograniczyć udzielanie wysokokwotowych kredytów gotówkowych - stwierdza prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Karty kredytowe

Limity kredytowe w kontach osobistych

Jeśli przyjrzeć się sytuacji od początku roku, to okaże się, że ilość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w okresie styczeń - listopad 2019 r. była o 3,2% wyższa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku, ich wartość zanotowała z kolei wzrost na poziomie 14,3%. Kredyty konsumpcyjne spadły ilościowo (-0,9%), ale już w ujęciu wartościowym wzrosły o 5,5%. Jak podkreśla BIK, na wyróżnienie po raz kolejny już zasługują karty kredytowe, które w badanym okresie mogły się pochwalić aż dwucyfrową dynamiką i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odpowiednio 20,3% 17,0% rdr.Jak pisze BIK, w okresie styczeń – listopad 2019 r. banki udzieliły 219,8 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 59,846 mld zł. Jak już wspomniano powyżej, wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku dotyczył zarówno liczby (+3,2%), jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (+14,3%).Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2019 r. wyniósł 0,75%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych.W ostatnich 12 miesiącach (listopad 2019 do listopada 2018) jakość portfela nieznacznie się pogorszyła, o czym świadczy lekka zmiana Indeksu o (+0,03).Jak wynika z danych opublikowanych przez BIK, narastająco od początku roku udzielono 6 693,6 mln kredytów konsumpcyjnych na wartość 81,702 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku ubyło (-0,9%) kredytów, ale o (+5,5%) zwiększyła się ich wartość.Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w okresie styczeń – listopad 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w ujęciu liczbowym wynosi (+6,4%), a w wartościowym, ok. (+5%). Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w listopadzie 2019 r. wyniosła 10 645 zł i była niższa o (-1,6%) od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w listopadzie zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 17 505 zł – spadek o (-3,7%). Średnia wartość kredytu ratalnego to 4580 zł i jest ona wyższa niż rok temu o (+13,2%).Dane BIK wskazują, że w ostatnim czasie szczególnie dobrze radziły sobie karty kredytowe. W listopadzie 2019 r. banki wydały 101,7 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 544 mln zł. Stanowi to wzrost o (+5,4%) w ujęciu liczbowym, ale spadek o (-1,4%) w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2018 r. W pierwszych jedenastu miesiącach banki wydały łącznie 1108,3 tys. kart kredytowych – wzrost o (+20,3%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 6,402 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych jedenastu miesięcy 2018 r. o (+17,0%).W okresie jedenastu miesięcy 2019 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 603,3 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 2,965 mld zł. Oznacza to spadek o (-6,8%) w ujęciu liczbowym i wzrost o (+4,8%) w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.