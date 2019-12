40% Polaków nie wie, czym grozi niespłacanie pożyczki

W polskim społeczeństwie ciągle widoczny jest popyt na pożyczki i kredyty. Zaciągane zobowiązania finansują zakup samochodu, remont mieszkania oraz operacje i zabiegi – wynika z opracowanego przez hapipożyczki raportu „Index hapipraktyk”. Towarzyszy nam przy tym duża doza rozsądku. Niemal 56% badanych deklaruje, że przed podpisaniem umowy pożyczki wnikliwie studiuje jej treść. Tym bardziej zaskakujący może wydawać się fakt, iż blisko 40% badanych deklaruje brak rozeznania w zapisach dotyczących konsekwencji, jakie niesie za sobą niespłacanie lub opóźnienia w spłacie zobowiązania.

- Polacy co raz śmielej korzystają z produktów finansowych takich jak pożyczki czy kredyty. Ciągle jednak zdarza się, że konsumenci nie czytają podpisywanych umów lub ich nie rozumieją. Dlatego dla całej branży ważna jest skuteczna edukacja klientów, a także dalsze upraszczanie umów – powiedziała Monika Dzieniak-Kwiatkowska, Communications & PR Manager w hapipożyczkach.

- Z naszego badania wynika, że coraz więcej osób wybierając pożyczkę lub kredyt kieruje się opiniami o produkcie lub firmie, a także porównuje oferty, korzystając z rankingów i porównywarek. Z tych form sprawdzenia produktu finansowego korzysta już 35% badanych – mówi Dorota Grochocka, Head of Customer Care & Collections w hapipożyczkach. Największy odsetek takich odpowiedzi zanotowano w miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców i powyżej 100 tysięcy mieszkańców – po blisko 40%. Jednak duża część badanych uważa, że najlepiej porówna oferty na własną rękę. 4 na 10 ankietowanych wskazało, że jeżeli rozważaliby wzięcie pożyczki, zdecydowaliby się na samodzielną analizę ofert.

Popularność, jaką cieszą się wśród Polaków pożyczki i kredyty, znajduje potwierdzenie w danych prezentowanych przez BIK . Wynika z nich, że w minionym roku banki i firmy pożyczkowe pożyczyły Polakom aż 78 mld złotych, co względem poprzedniego roku oznacza wzrost na poziomie kilku procent.Na jakie cele gotowi jesteśmy się zapożyczyć? Jak wynika z danych hapipożyczki, najczęściej jest to kupno samochodu, remont mieszkania lub domu, a także płatny zabieg lub operacja. Takie odpowiedzi wskazało odpowiednio 46,9%, 44,9% i 23,9% badanych. Mniej niż co piąty z Polak wziąłby kredyt na zakup sprzętu elektronicznego, zaś co dziesiąty – na wakacje.Raport wskazuje również, że 56% ankietowanych wnikliwie czyta umowę pożyczki przed jej podpisaniem, jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. Jednak wciąż jest to prawie 7 punktów procentowych mniej niż w roku 2017. Powierzchowne sprawdzenie umowy w tym roku zadeklarowała 1/4 respondentów. Dopiero po podpisaniu umowy analizuje ją 12,4% badanych, natomiast 3,5% ankietowanych w ogóle nie czyta treści umowy.Dość zaskakujące jest przy tym to, że pomimo bardziej lub mniej wnikliwego zaznajamiania się z treścią umowy pożyczki, niemal 40% badanych, deklaruje, iż nie zna zapisów dotyczących konsekwencji braku spłaty lub opóźnienia w spłacie. Bardzo dobrą świadomość tego typu warunków ma 53,3% ankietowanych (poziom zbliżony do badania z 2017 i 2018 roku). Konsekwencji opóźnienia lub braku spłaty w ogóle nie zna 8,3% respondentów.Z raportu „Index hapipraktyk” wynika też, że prawie połowie respondentów zdarzyło się spóźnić z ratą pożyczki lub opłatą za wystawiony rachunek. Opóźnienie do 7 dni i od 7 do 30 dni zadeklarował podobny odsetek badanych – po około 43%. Najczęściej spóźnienie dotyczyło opłat za telefon, Internet, telewizję (prawie 58%), a także opłat za media (około 49%). Prawie 2/3 badanych wskazało sms lub e-mail, jako skuteczną formę przypomnienia o terminie płatności, która pozwala kontrolować terminowe regulowanie zobowiązań.