BIK: firmy pożyczkowe pożyczają głównie małe kwoty

W listopadzie bieżącego roku wartość finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe spadła o 5,9% rdr, osiągając poziom 544 mln zł – poinformował BIK. W ujęciu liczbowym odnotowano z kolei wzrost sięgający 1,8% (do 225,8 tys.). Średnia wartość pożyczki sięgnęła 2 409 zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza spadek o 7,6%.

Z najnowszych doniesień BIK wynika również, że na przestrzeni 11 miesięcy tego roku firmy pożyczkowe udzieliły większej ilości pożyczek niż w tym samym okresie rok wcześniej. Było ich 2 530,8 tys., co oznacza wzrost sięgający 1,1%. W ujęciu wartościowym odnotowano z kolei spadki – kwota finansowania (6,328 mld zł) okazała się o 2,9% niższa aniżeli w okresie styczeń-listopad 2018.Od stycznia do listopada br. wyraźnie zaznaczyła się liczbowa dominacja pożyczek niskokwotowych – 38% całości udzielonego finansowania stanowiły pożyczki na kwotę, która nie przewyższała 1000 złotych. Wartościowy udział takich pożyczek w całości sprzedaży sięgnął natomiast 9%.Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń – listopad 2019 r. dotyczyła dwóch przedziałów pożyczek niskokwotowych do 1 tys. zł i wynosiła (+5,6%) i z przedziału 2-3 tys.zł (+6,2%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+5,8%) i (6,8%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-6,6%) oraz (-6,7%).