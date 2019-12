Wyższe ceny prądu w 2020 r. już pewne. Więcej zapłacą wszyscy

Do wczoraj mogliśmy jeszcze łudzić się, że ceny prądu w przyszłym roku nie każą nam sięgać głębiej do kieszeni. 0 15.00 jednak stało się jasne, że tak nie będzie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdził, że w 2020 roku rachunki za energię elektryczną będą wyższe. Póki co znane są stawki dla odbiorców firmy Tauron, które będą aż o 12% wyższe od obecnych.

Którzy odbiorcy najbardziej odczują wyższe ceny prądu?

Jak wzrost ceny prądu wpłynie na udział kosztów dystrybucji i sprzedaży w całym rachunku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Roczne koszty zakupu prądu Rodzice z czwórką dzieci za prąd zapłacą o ponad 250 złotych więcej niż w roku poprzednim. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W jakiej grupie taryfowej podwyżki są bardziej odczuwalne - G11 czy G12?

Ceny prądu uderzą w kieszeń właścicieli domów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział kosztów dystrybucji i sprzedaży w rachunku za energię elektryczną W przypadku Taurona koszty dystrybucji energii stanowić będą 46% rachunku za prąd. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Tak pokaźna podwyżka ceny prądu w przypadku firmy Tauron jest w głównej mierze następstwem ubiegłorocznego zamrożenia stawek – pisze Optimal Energy. Szacunki wskazują, że klient Taurona, który zużywa około 1 MWh rocznie zapłaci w skali roku 50 złotych więcej. Para wyda 140 złotych więcej, a w przypadku rodziny 2+4 rachunek za prąd wzrośnie o przeszło 250 złotych.Więcej od stycznia 2020 r. zapłacą również odbiorcy korzystający z usług innych państwowych spółek. Wprawdzie na razie URE zdecydował się pozostawić obecną stawkę za 1 kWh energii elektrycznej czynnej (potocznie nazywana ceną prądu) u osób rozliczających się na tzw. stawkach taryfowych, ale za to podwyższone zostaną opłaty za dystrybucję, co w ostatecznym rozrachunku oznacza wyższe ceny prądu dla wszystkich.Wracając do firmy Tauron i jej klientów, którzy jako jedyni w komplecie (sprzedaż i dystrybucja) mają na chwilęobecną zamknięty temat związany z zatwierdzaniem cen, sprawdźmy jak zmienił się udział kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i dystrybucji prądu w samym rachunku.Okazuje się, że nowe taryfy wpłynęły na odwrócenie udziału tych dwóch składników w porównaniu z rokiem ubiegłym. Biorąc pod uwagę wyłącznie stawki firmy Tauron na rok 2020, pierwszy raz od czerwca 2013 roku ponad połowę (53,92%) ujętych w rachunku kosztów będą stanowić te, które związane są zakupem prądu, a nieco ponad 46% to koszty dystrybucji energii.Podwyżka ceny prądu na poziomie 19,92% dotyczy taryfy G11. Jest jednak spora grupa odbiorców, która rozlicza się w oparciu o taryfę G12. Charakteryzuje się ona tym, że w ciągu doby pobieramy prąd w dwóch strefach czasowych: dziennej - droższej i nocnej - tańszej. Tutaj podwyżki są również odczuwalne i wynoszą dokładnie 19,97% w przypadku strefy dziennej i 19,99% w strefie nocnej.Wspomniana taryfa G12 czy też G12w dominuje u osób, które swoje domy ogrzewają energię elektryczną. To ta grupa odbiorców prądu odczuje w swoich portfelach najbardziej skutki podniesienia cen energii. Rocznie koszt ogrzewania energią elektryczną może wzrosnąć nawet o ponad 1 tysiąc złotych.