Ruszył sezon. Jakie ubezpieczenie na narty wybrać?

Wprawdzie śniegu na razie mamy jak na lekarstwo, ale w niektórych z górskich miejscowości sztucznie naśnieżone stoki powoli wypełniają się amatorami białego szaleństwa. O wypadek nie jest tam trudno. Z tego też względu jeszcze przed wyruszeniem w góry warto gruntownie przemyśleć kwestie związane z zapewnieniem sobie należytej ochrony. Jakie ubezpieczenie na narty wybrać, aby czuć się bezpiecznie i zapewnić sobie należyte odszkodowanie w razie nieprzewidzianych zdarzeń? Oto wskazówki Europ Assistance Polska.

Ubezpieczenie narciarskie można rozszerzyć

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypadek na stoku Odpowiednie ubezpieczenie na narty przydaje się zwłaszcza za granicą

Zakres świadczeń znajdziesz w OWU

sprowadzenie i zakwaterowanie osoby bliskiej na czas rekonwalescencji ubezpieczonego

transport powrotny dzieci do domu

ochronę sprzętu narciarskiego i odpowiedzialność ubezpieczyciela za jego zniszczenie czy utratę

pomoc specjalisty w razie jakiegoś zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania podczas nieobecności (np. w razie włamania, zalania itp.)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypadek na stoku Odpowiednie ubezpieczenie na narty przydaje się zwłaszcza za granicą

Ubezpieczenie na narty to nie tylko ochrona, ale i jej wyłączenia

Wprawdzie obecna aura raczej nie przypomina zimowej, to sezon narciarski już ruszył. Dziś w Polsce na nartach pojeździmy m.in. w Kotelnicy Białczańskiej. Sporty zimowe z roku na rok cieszą się coraz to większą popularnością. I choć już 1/3 Polaków deklaruje, że dobrze radzi sobie czy to z jedną, czy z dwiema deskami, to jednak na stoku nie brakuje i takich, którzy swoją przygodę narciarsko-snowboardową dopiero rozpoczynają.Niezależnie jednak od tego, czy szusujemy wprawnie, czy też dopiero szlifujemy jazdę pługiem, na stoku grożą nam różne niebezpieczeństwa. A doświadczenie już niejednokrotnie pokazało, że o nieszczęśliwy wypadek wcale nie jest trudno. Tym bardziej warto przypomnieć, że o ile w polskich górach możemy liczyć na bezpłatną pomoc lokalnej służby zdrowia, o tyle już za granicą przychodzi nam za to zapłacić. Stawki są raczej wygórowane, dlatego też odpowiednie ubezpieczenie na narty jest w zasadzie koniecznością.Dobra polisa zagwarantuje nam nie tylko pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku i ewentualne odszkodowanie, ale także chroni sprzęt sportowy, a ponadto zapewnia pomoc w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub osobach trzecich przez samych ubezpieczonych lub ich dzieci. Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie na narty?W przypadku wypadku na polskim stoku narciarskim, otrzymamy bezpłatna pomoc medyczną w ramach NFZ. Jednak w sytuacji adekwatnego zdarzenia w zagranicznym kurorcie, musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami udzielonej pomocy medycznej. Karta EKUZ nie refunduje kosztów ratownictwa górskiego. Warto zadbać, aby suma ubezpieczenia polisy była wysoka. Jeśli konieczny będzie skomplikowany transport ze stoku, z zaangażowaniem śmigłowca, karetki, a potem samolotu gwarantującego powrót do kraju w pozycji leżącej, koszty mogą znacznie wzrosnąć i wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dzięki wysokiej sumie ubezpieczenia, turysta nie będzie musiał martwić się o pokrycie takich kosztów z własnych środków.Uprawianie sportów zimowych najczęściej traktowane jest przez ubezpieczycieli jako „amatorskie uprawianie sportów” i stanowi ono rozszerzenie polis ubezpieczenia turystycznego. Jeśli wybieramy się właśnie na narty / snowboard warto podkreślić ten fakt podczas zakupu polisy, by upewnić się, że pomoc będzie nam udzielona w sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie wskutek uprawianego sportu. Jeśli turyści leczą się na stałe, warto wykupić rozszerzenie polisy dotyczące chorób przewlekłych. Zagwarantuje to pomoc w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.Zawsze warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, żeby wiedzieć, w jakich sytuacjach pomoc przysługuje, a w jakich ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Dobre ubezpieczenie na narty to takie, które charakteryzuje się nie tylko wysokimi sumami ubezpieczenia, ale także gwarantuje pomoc w razie zamknięcia wyciągów z uwagi na złe warunki pogodowe. Turyści mogą liczyć wówczas na zwrot kosztów karnetów i ewentualnie kosztów wypożyczenia sprzętu, świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych, czy zakwaterowanie w razie zejścia lawiny. W razie nieszczęśliwego wypadku i hospitalizacji, ubezpieczeni mogą również liczyć między innymi na:Warto zapoznać się z tą częścią warunków ubezpieczenia, by wiedzieć, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam pomocy, jeśli np. do wypadku dojdzie poza wyznaczoną trasą zjazdu. Może to stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania czy udzielenia pomocy. Stoki narciarskie to sprawdzone i bezpieczne miejsca dla amatorów białego szaleństwa, dlatego lepiej zawsze zjeżdżać po ich trasie. Odpowiednie ubezpieczenie narciarskie jest równie istotne, jak przygotowanie kondycyjne do uprawiania tego sportu.