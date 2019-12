Długi czynszowe. Wg BIG InfoMonitor 166 mln zł, wg GUS 6,2 mld zł

Długi czynszowe to w naszym kraju problem zakrojony na dość szeroką skalę. Zadłużenie z tytułu nieopłaconych czynszów sięga już 166,2 mln zł, co oznacza, że średnia zaległość to 17,2 tys. zł. Przeciętny dłużnik nie płaci za czynsz przez 3,5 roku, ale niechlubnymi rekordzistami są katowiczanie, którzy zalegają z opłatami przez ponad 15 lat.

Warto wiedzieć

Do rejestru dłużnik może trafić już po 30 dniach od upływu terminu płatności. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób prywatnych. Minimalna kwota długu wobec jednego wierzyciela w przypadku dłużnika będącego konsumentem wynosi 200 zł; w przypadku przedsiębiorstw to 500 zł. W przypadku całkowitej spłaty zobowiązania wierzyciel ma obowiązek usunąć negatywy wpis z Rejestru Dłużników i ostatecznie po długu nie pozostaje żaden ślad.

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy długi czynszowe powiększyły się o niemal 31 mln zł. Inne statystyki (GUS) dowodzą, że w ciągu dwóch lat podskoczyły one z 4,2 do 6,2 mld zł.Wartość zadłużenia czynszowego widocznego w rejestrach BIG InfoMonitor to 166,2 mln zł, czyli o blisko 31 mln zł więcej niż rok temu. Zaległości te wygenerowali zarówno mieszkańcy, jak i firmy. Jednocześnie są jednak i tacy, którzy starają się pozbyć długów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy największy spadek długów z tytułu nieopłaconego czynszu zanotowano w grudniu 2018.Jak jednak podkreśla BIG InfoMonitor, długi czynszowe to problem znacznie większy aniżeli wynika to z jego statystyk. W Rejestrze uwidocznione są bowiem wyłącznie te zaległości, które zarządcy i właściciele nieruchomości chcą zgłosić do rejestru dłużników . Tymczasem z ostatniego raportu GUS wynika, że wraz z odsetkami lokatorzy są winni około 6,5 mld zł. W ciągu dwóch lat od 2016 do 2018 r. kwota ta wzrosła o niemal 2 mld zł. Czynsz nie jest płacony w co czwartym lokalu. Długi czynszowe powiększyli wyłącznie lokatorzy mieszkań komunalnych - w ich przypadku zwiększyły się one bowiem z 2,2 mld zł do 4,2 mld zł. WPrzeciętnie jedna osoba wpisana z powodu niepłacenia czynszów ma do zwrotu ponad 17,2 tys. zł. Przy średniej kwocie czynszu za mieszkanie o pow. 40 m² w wysokości 404 zł, daje to 43-miesięczne zaległości - czytamy w komunikacieLicząc w ten sposób, niedoścignionymi rekordzistami są jednak mieszkańcy Katowic. Wpisani do BIG InfoMonitor dłużnicy czynszowi ze stolicy Śląska mają bowiem ponad 15-letnie długi czynszowe (177 miesięcy). Na drugiej pozycji są mieszkańcy woj. mazowieckiego poza Warszawą, gdzie w grę wchodzi mieszkanie bez opłat przez 77 miesięcy. W przeliczeniu uwzględniona została maksymalna kwota czynszu za 40-metrowe mieszanie oraz średnią zaległość czynszową przypadającą na osobę w danym województwie oraz jego stolicy. Co ciekawe w Lublinie nie odnotowano żadnego dłużnika w rejestrze prowadzonym przez BIG InfoMonitor. Nie oznacza to jednak, że lublinianie tak rzetelnie płacą, lecz po prostu, że zarządcy nieruchomości nie wpisują ich do rejestru.Pod względem wysokości kwoty, na jaką opiewają długi czynszowe, prowadzą województwa: kujawsko-pomorskie – z 59,8 mln zł, następne jest mazowieckie – z niemalże 33,5 mln zł oraz warmińsko-mazurskiego – z kwotą 19,6 mln zł. Województwa te zamieszkuje również najwięcej osób, które nie płacą czynszu.Dlaczego Polacy wpadają w długi czynszowe? Przeważnie tłumaczą, że mają niewystarczające dochody, stracili pracę, bądź dotknęły ich wypadki losowe. Niektórzy nie płacą z premedytacją. Są też i tacy, którzy odkładają rachunki za mieszkanie na później, regulując w pierwszej kolejności kredyty, np. na nowy telewizor lub pralkę, czy też za wyjazdy wakacyjne.Przez długi czynszowe w wielu użytkowanych nieruchomościach nie ma mowy o modernizacji czy remontach. Bez terminowych wpłat od mieszkańców, spółdzielnia czy wspólnota nie ma pieniędzy na bieżące opłaty, sprzątanie, oświetlenie czy niezbędne naprawy. Kurczy się budżet i niekiedy nieuchronne jest podniesienie opłat dla współlokatorów budynku, w tym dla tych, którzy płacą w terminie.