Dzień Darmowej Dostawy już jutro

10 grudnia 2019 r. zakupy w ponad 1200 sklepach internetowych będą tańsze. Jak to możliwe? Przypominamy, że już jutro Dzień Darmowej Dostawy.

- Płatność za dostawę jest często powodem rezygnacji z zakupów online, ponieważ zwiększa de facto cenę produktu, która nie jest już tak atrakcyjna w porównaniu ze sklepem stacjonarnym. Biorąc na siebie koszty dostawy, sklepy usuwają barierę wejścia i zyskują tym samym więcej zamówień, często od nowych klientów. A klienci kupują bez dodatkowych kosztów. Wszyscy zyskują - powiedział Krzysztof Bartnik, inicjator akcji DzienDarmowejDostawy.pl w Polsce.

Dzień Darmowej Dostawy, czyli realna oszczędność

- Akcja jest też dobrą okazją dla klientów chcących złożyć zamówienia na towary gabarytowe, w szczególności, jeśli są ciężkie. Tego dnia darmową przesyłkę oferują m.in. sklepy ze sprzętem ogrodowym, RTV czy wyposażeniem łazienek. Często koszt transportu takich produktów może wynieść nawet ponad 100 złotych. Tego dnia jest za darmo - komentuje Krzysztof Bartnik.



W tym roku Dzień Darmowej Dostawy przypada 10 grudnia. Już po raz dziesiąty klienci odwiedzający sklepy internetowe mogą liczyć na to, że za przesyłkę zamówionych artykułów zapłacą równe 0 zł.Jak działa Dzień Darmowej Dostawy? Zasady akcji są proste. Jutro, między godzinami 00:01 a 23:59, klienci, którzy zakupią coś z oferty sklepów uczestniczących w tegorocznej odsłonie DDD, nie zapłacą za przesyłkę ani grosza. Jest jednak jeden warunek: dostawa na terenie Polski.Udział w jutrzejszym wydarzeniu zapowiedziało ponad 1200 sklepów reprezentujących 30 kategorii - od AGD, poprzez książki, odzież, motoryzację, aż po np. zoologię. Są to zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy, w tym m.in. Black Red White, Mall.pl. Neonet, Kakadu, Szkla.com, LokiKoki.pl i 5.10.15. Pełna lista uczestników akcji dostępna jest na jej stronie internetowej. Tam też znajdziemy wyszukiwarkę produktów, która pozwali sprawnie znaleźć poszukiwany towar.Koszt dostawy bywa relatywnie wysoki w porównaniu z ceną produktu, szczególnie w przypadku drobnych świątecznych zakupów. W Dzień Darmowej Dostawy istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że konsument porzuci koszyk i zrezygnuje z zakupu w trakcie finalizowania zamówienia. W tym dniu klienci mogą realnie zaoszczędzić. Sklepy biorące udział w akcji nie mogą podnosić cen produktów, by zrekompensować sobie koszty dostawy, jest to zapisane w regulaminie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sklep może wprowadzić limit 20 zł lub 50 zł jako minimalna wartość zamówienia, od której działa darmowa dostawa.Partnerami Premium akcji są: IdoSellShop, Furgonetka, IMKER logistyka, Skąpiec.pl, Moneteasy i Opineo.pl.