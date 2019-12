Płatności bezgotówkowe to już 1 bilion transakcji rocznie

Płatności bezgotówkowe cieszą się nieustannie rosnącą popularnością. Nad Wisłą urosły ostatnio (2016-2017) o 14% i szacuje się, że już wkrótce statystyczny mieszkaniec naszego kraju będzie dokonywał ponad 200 transakcji bezgotówkowych miesięcznie. Polska nie jest tu jednak żadnym wyjątkiem – znaczenie gotówki maleje na całym świecie – donosi najnowszy Capgemini World Payments Report 2019.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ldprod - Fotolia.com Płatność kartą Płatności bezgotówkowe coraz bardziej powszechne, głównie w krajach rozwijających się.



Płatności bezgotówkowe bazują przede wszystkim na dostępie do nowych technologii. Giganci z branży technologicznej stali się nowymi rywalami, jak i partnerami dla banków. W bardzo krótkim czasie zmieniają się przyzwyczajenia oraz potrzeby konsumentów. To olbrzymie wyzwanie dla branży finansowej, aby dostosować się do tych zmian, zwłaszcza że w przeszłości portfolio produktów mogło być przez lata takie samo. Obecnie mówimy o potrzebie ciągłej ewolucji w celu dostosowania się do rynku - mówi Piotr Siuda, Vice President, Head of Financial Services Strategic Business Unit w Polsce, Capgemini Software Solutions Center



Jak czytamy w raporcie, w 2022 roku roczna ilość transakcji przeprowadzanych bez udziału gotówki ma przebić poziom biliona. W tym roku ich globalny wzrost rdr ma sięgnąć około 14%. Duży w tym udział Azji, na terenie której płatności bezgotówkowe urosły przez rok o 32%. W krajach CEMEA (Europa Środkowa, Bliski Wschód i Afryka) jest to 19%, a w państwach rozwiniętych - 7%. Najpopularniejszym bezgotówkowym środkiem płatniczym pozostają karty debetowe. Niewykluczone jednak, ze ich dominacja będzie coraz mniejsza. Wskazuje na to chociażby ogromne zaangażowanie firm technologicznych w tworzenie zupełnie nowych rozwiązań płatniczych.I wprawdzie gotówka pozostaje nadal w obiegu, to jednak jej znaczenie sukcesywnie maleje . Podobnie zresztą jak w przypadku kart płatniczych, które przestają być jedyną, powszechnie dostępną formą płatności bezgotówkowych. Rynek przechodzi ewolucję i zdecydowanie kluczową dla banków kwestią jest dziś szybkie reagowanie na ulegające zmianie potrzeby i zachowania klientów. To jednak wcale nie jest proste.Capgemini World Payments Report 2019 wyraźnie bowiem potwierdza, że nowa rzeczywistość stanowi dla banków nie lada wyzwanie. To, co jeszcze do niedawna było ich domeną, teraz cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dużych firm technologicznych (BigTech) oraz wielu małych graczy, start-upów z kręgu FinTech , które chcą zmienić zasady gry - czytamy w raporcie. Płatności bezgotówkowe coraz bardziej ewoluują, pojawiają się technologie upraszczające transakcje do minimum.Dużym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne aplikacje start-upów i rozwiązania płatnicze które zmieniają wręcz zasady panujące dotychczas w bankowości. To ogromne wyzwanie dla banków, które muszą jeszcze dynamiczniej dostosowywać się do potrzeb konsumentów. Z początkiem 2019 roku w Wielkiej Brytanii szacunkowo ok. 61 milionów kont osobistych nie było aktywnie używanych, klienci „porzucili” je na rzecz rozwiązań alternatywnych.Rynek i regulatorzy wymuszają na bankach otwartość, korzystanie i tworzenie platform Open Banking, udostępnianie API, szersze wykorzystywanie AI. Zmiany te sprawiają także, że banki poszukują na rynku nowych rozwiązań, nawiązują współprace ze start-upami, czy nawet je inkubują. Liczne instytucje finansowe zacieśniają współpracę. Jednocześnie część zmian zachodzących w bankach pojawia się wyłącznie ze względu na zmieniające się przepisy, chociażby takie jak wprowadzona przez Unię Europejską druga dyrektywa PSD 2 (2nd Payment Service Directive).Giganci technologiczni to według banków największe zagrożenie - twierdzi tak 63% ankietowanych przedstawicieli banków. BigTech wykorzystuje globalny zasięg, rozpoznawalność marki, zaufanie klientów, rozbudowaną infrastrukturę i doskonałą obsługę klienta, aby zdobyć swoją pozycję na rynku finansowym.Banki bardzo powoli zmierzają w kierunku bardziej otwartego podejścia. Większość z nich nie chce korzystać z otwartej bankowości. Tylko 48% badanych przez Capgemini banków zamierza korzystać z otwartych interfejsów API szerzej niż poziom określony przez przepisy. Większość działań podejmowanych przez banki w celu cyfrowej transformacji podyktowana jest dostosowaniem własnych rozwiązań do wymogów wyznaczanych przez regulacje prawne.Tam, gdzie banki nie są zobowiązane do udostępniania większej ilości danych, zazwyczaj decydują się tego nie robić. Większość banków nie upatruje w tym szansy na rozwój, a jedynie konieczność zgodności z przepisami. Te natomiast zmieniają się bardzo powoli, nie nadążając nad technologicznymi rozwiązaniami tworzonymi przez BigTech i start-upy oraz czyhające nowe cyberzagrożenia.