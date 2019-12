Inwestowanie w pierwsze publiczne oferty (IPO)

Artykuł sponsorowany Osoby zainteresowane akcjami giełdowymi często spotykają się z terminem IPO (ang. Initial Public Offering), którego polskim odpowiednikiem jest "pierwsza publiczna oferta". Uczestnictwo w IPO daje szansę na uzyskanie sporych funduszy w krótkim czasie. Inwestycję na międzynarodowych giełdach umożliwiają wyspecjalizowane firmy finansowe, np. Freedom24, które szczegółowo badają spółki akcyjne i przedstawiają potencjał każdej z nich zarejestrowanym akcjonariuszom. Osoby zainteresowane akcjami giełdowymi często spotykają się z terminem IPO (ang. Initial Public Offering), którego polskim odpowiednikiem jest "pierwsza publiczna oferta". Uczestnictwo w IPO daje szansę na uzyskanie sporych funduszy w krótkim czasie. Inwestycję na międzynarodowych giełdach umożliwiają wyspecjalizowane firmy finansowe, np. Freedom24, które szczegółowo badają spółki akcyjne i przedstawiają potencjał każdej z nich zarejestrowanym akcjonariuszom.

Obecna sytuacja prawna

Dlaczego giełda?

Rynek IPO - pierwszych publicznych ofert

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma, które chce zadebiutować na giełdzie, musi zmienić swój status prawny z przedsiębiorstwa na spółkę akcyjną. Drugim etapem jest przygotowanie szeregu ustaw, niezbędnych do przedstawienia oferty publicznej. Na tym poziomie dokonuje się również kontroli zewnętrznych, analizujących kondycję przedsiębiorstwa pod wieloma aspektami. Pozytywna weryfikacja finansowa umożliwia kolejny krok, jakim jest przygotowanie prospektu emisyjnego.Freedom24, poza przedstawianiem ofert IPO szerokiemu gronu graczy i inwestorów, zajmuje się również dodatkową weryfikacją spółek obecnych na giełdzie. Dzięki analizie jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, która oferta przyniesie największe zyski w przyszłości – amerykańska firma EventBrite, polecona przez Freedom24 we wrześniu 2018 roku mimo niskiej oceny ekspertów zewnętrznych, osiągnęła wzrost w akcjach o 58,7%.Aktualne informacje o kondycji firm i ich działalności serwis udostępnia zaś wszystkim zalogowanym użytkownikom.Dla wielu firm pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to najlepszy (bądź jedyny) sposób na rozwój w skali makro. Obiecująca firma, która planuje ekspansję i ma pomysł na biznes, może pozyskiwać kapitał, korzystając z pieniędzy pożyczanych od banków. To popularne rozwiązanie, ale obarczone sporym ryzykiem i łączące się z mnóstwem formalności. Kolejna szansa na pozyskanie kapitału to wypuszczenie akcji. Ich sprzedaż pozwala uzyskać fundusze niezbędne do szybkiego rozwoju. Z tego powodu zarówno na polskim, jak i światowym rynku nie brakuje debiutantów. Czasem są to obiecujące startupy, innym razem rodzinne firmy z historią liczoną w dziesiątkach lat. Pierwsza publiczna oferta na giełdzie pozwala nie tylko uzyskać kapitał, ale stanowi też wskazówkę dla emitentów, jak rynek reaguje na potencjał firmy. IPO to także szansa dla inwestorów na pokaźny zysk w niewielkim obszarze czasowym.Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa finansowe, takie jak Freedom24, umożliwiają i ułatwiają dostęp do IPO indywidualnym graczom. Średni roczny zysk z tego przedsięwzięcia w obrębie grupy Freedom Finance to ponad 35%.Specyfika największego rynku kapitałowego sprawia, że wśród debiutantów najwięcej jest startupów – przedsiębiorstw będących nie tyle przetwórcami, lecz twórcami nowych pomysłów i innowacyjnych technologii. Niekiedy początkowa cena akcji jest mocno przeszacowana – jak w przypadku debiutu Ubera z maja 2019 roku. Innym razem nowe firmy w szybkim czasie zwiększają kapitał, co łączy się ze wzrostem cen akcji.Istotnym udogodnieniem Freedom24 dla inwestorów i giełdowych graczy, którzy nie posługują się fachowym językiem angielskim, są przejrzyste informacje o notowanych przedsiębiorstwach, historyczne i aktualne kursy oraz opinie ekspertów o obecnej i przyszłej kondycji firm. Ze wsparcia brokera mogą korzystać wszyscy, którzy zarejestrują się online. Po szybkiej weryfikacji konta otrzymuje się dostęp do handlu papierami wartościowymi największych globalnych koncernów, czy też uczestnictwa w IPO i kupna akcji przyszłych gigantów z Doliny Krzemowej. Doładowanie konta kartą płatniczą (Visa bądź Mastercard) jest zaś w pełni kontrolowane przez systemy bezpieczeństwa, co zapobiega kradzieży środków przez hakerów internetowych.