Płatności zbliżeniowe z wearables. Polacy liderami nie tylko w Europie

Urządzenia ubieralne, czyli tzw. wearables, stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem w transakcjach płatniczych. Płatność zegarkiem, opaską fitness czy pierścionkiem powoli staje się normą, a jedną z liderek pod względem ich wykorzystania jest Polska. Polacy już zresztą od lat przodują wśród narodów najszybciej absorbujących płatności zbliżeniowe.

Płatności zbliżeniowe z użycie wearables - TOP 10 Europa

Holandia Wielka Brytania Szwajcaria Rosja Polska Szwecja Czechy Finlandia Niemcy Ukraina

Płatności zbliżeniowe fundamentem sukcesu

Urządzenia ubieralne, takie jak pierścionek, bransoletka lub zegarek, są wyposażone w funkcję komunikacji bliskiego zasięgu (ang. Near-Field Communication — NFC). Po zapisaniu w nich cyfrowej formy karty debetowej lub kredytowej możemy płacić nimi zbliżeniowo. Wearables dzielą się na pasywne i aktywne. Te pierwsze, np. pierścionki, wymagają zatwierdzenia transakcji kodem PIN w terminalu płatniczym. W przypadku akcesoriów aktywnych, możemy mieć do czynienia z biometrią ciągłą (ang. persistent biometrics). Po założeniu na rękę zegarka i wpisaniu prawidłowego kodu PIN, aż do momentu jego zdjęcia z nadgarstka tożsamość użytkownika jest weryfikowana przez analizę jego tętna. W takich przypadkach nie ma potrzeby autoryzowania transakcji kodem PIN na terminalu, nawet jeśli kwota zakupów przekracza 50 zł.

W globalnym zestawieniu krajów z największą liczbą transakcji dokonanych urządzeniami typu wearables Polska ma 6. miejsce na świecie

„Nowe formy płatności, takie jak wearables, trafiają na podatny grunt, ponieważ konsumenci lubią szybkość i wygodę, choć muszą mieć zaufanie do dostawcy takich rozwiązań. Polacy chętnie przyswajają innowacyjne technologie, które pasują do ich cyfrowego stylu życia. Urządzenia ubieralne z funkcją płatności oznaczają większą wygodę, a jednocześnie zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Mariaż technologii z modą

Jak wynika z ostatniego badania Mastercard, płatności zbliżeniowe za pośrednictwem urządzeń wearables największą popularnością cieszą się w Holandii, która w bieżącym roku odpowiada za co trzecią tego rodzaju transakcję. Tuż za nią plasują się Wielka Brytania (18%), Szwajcaria (8%) i Rosja (7%).W TOP 10 krajów najczęściej korzystających z płatności zbliżeniowych z użyciem urządzeń wearables znalazły się tylko dwie lokalizacje pozaeuropejskie - na 1. miejscu mamy Australię, a na 8. pozycji Stany Zjednoczone. W globalnym zestawieniu druga jest Holandia, a Polsce przypada w udziale silne 6. miejsce. Łączna liczba tego rodzaju płatności jest w Europie niemal 20-krotnie wyższa niż w Ameryce Północnej.Statystyki te dotyczą zarówno urządzeń aktywnych (z baterią), jak i pasywnych (bez baterii), w tym zegarków, bransoletek czy pierścionków.Płatność zegarkiem czy pierścionkiem jest możliwa wszędzie tam, gdzie akceptowane są transakcje zbliżeniowe. W naszym kraju taką funkcję oferują już wszystkie terminale płatnicze, co w innych krajach spotykane jest dość rzadko. Płatności zbliżeniowe stanowią obecnie 61% spośród transakcji realizowanych w całej Europie, co oznacza wzrost o 23% od początku 2018 r. W Polsce te wyniki są jeszcze lepsze. Według najnowszych danych NBP już ponad 86% wszystkich transakcji kartami jest dokonywanych zbliżeniowo.W miarę, jak technologie stosowane w „galanterii elektronicznej” stają się coraz bardziej powszechne, marki modowe zaczęły wykorzystywać ten nowy trend. Tworzą one inteligentne akcesoria z górnej półki, które są nie tylko funkcjonalne, lecz również atrakcyjne wizualnie. Obecnie co piąta dorosła osoba nosi inteligentny zegarek lub opaskę fitness. Przewiduje się, że w 2020 r. wartość globalnego rynku wearables osiągnie 30 miliardów euro . Nie bez znaczenia jest wygoda dokonywania płatności za pomocą takich gadżetów: wystarczy zbliżyć je do terminala płatniczego w sklepie, tak jak w przypadku plastikowej karty czy telefonu.