Black Friday generuje długi Polaków. Jesteśmy winni 1,3 mld zł

Dziś Czarny Piątek, a więc nieformalne rozpoczęcie szaleństwa związanego z przedświątecznymi zakupami. Sklepy stacjonarne i internetowe kuszą Polaków swoją ofertą i w większości przypadków ich starania w tym zakresie nie pozostają daremne. Na zakupach warto jednak pozostać rozważnym. Tym bardziej, że - jak dowodzą dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor - nieprzemyślane zapełnianie koszyka to często prosta droga do wpadnięcia w długi.

– Wierzyciele nie zamierzają zapomnieć o długu. Trudno się im dziwić, biorąc pod uwagę, że w grę wchodzą spore sumy, średnio - 6 244 zł na osobę w przypadku umów sprzedaży i zakupów ratalnych. Jeśli z powodu niespłacanych w terminie rat np. za pralkę wpadnie się w długi i trafi do rejestru dłużników, trzeba mieć świadomość, że to może być ostatni zakup w takiej formie – wskazuje Halina Kochalska, ekspert z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor figurują dziś personalia przeszło 214 tys. osób, których długi wynikają wyłącznie z nieprzemyślanych zakupów. Problemy dłużników wynikają m.in. z nieuregulowanych kredytów ratalnych na zakup elektroniki, sprzętów AGD, mebli czy nawet odzieży. Ich skala jest niebagatelna - u schyłku września łączne zadłużenie amatorów niezbyt rozsądnego kupowania sięgało prawie 1,3 mld zł. To oznacza, że przeciętny dłużnik ma do oddania 6 244 zł i nie może raczej liczyć, że zostanie mu to darowane.Black Friday to tradycja o korzeniach amerykańskich, ale ostatni piątek listopada już na całym świecie uznawany jest za dobry moment na zakupy w okazyjnych cenach. Promocje obejmą modę, żywność, dom i ogród, elektronikę i komputery, sprzęt AGD, sport, turystykę, motoryzację, zdrowie i urodę, telekomunikację, rozrywkę, prezenty, finanse i wiele innych.Ten zwyczaj, choć nie jest jeszcze u nas tak popularny jak za oceanem, z każdym rokiem zyskuje zwolenników. Okazuje się, że to nieformalne święto rabatów dobrze wpisuje się w nasze upodobania konsumenckie. Polacy kochają promocje . Ponad połowa pytanych (52 proc.) przyznaje, że kupuje głównie na promocjach, wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co ciekawe, miłośnicy zniżek przeważają we wszystkich pokoleniach, ale najbardziej wśród młodych, między 25 a 34 rokiem życia (59 proc.).Zrealizowane dla BIG InfoMonitor badanie pokazuje, że Polacy nie zważają na ewentualne długi, a uzależnienie od zakupów jest przez nich marginalizowane - jedynie nieliczni wspominają o tym, że chcieliby robić zakupy bardziej rozważnie. Co czwarty badany przyznaje, że zdarzyło mu się wydać w sposób nieprzemyślany dużą sumę pieniędzy, a 42 proc. osób przypomina sobie, że kupiło coś, na co nie było ich stać. Co dwudziesta czwarta osoba przyznaje wprost: jestem zakupoholikiem. Z kolei raport KPMG wskazuje, że, połowa Polaków (50 proc.) podczas robienia zakupów kupuje dodatkową, wcześniej nieplanowaną rzecz, przeciętnie są to dwa produkty.Black Friday, podobnie zresztą jak inne okazje zakupowe, przyczyniły się do zmiany trendów w handlu. Listopad to obecnie miesiąc, w którym sklepy notują jedną z największych sprzedaży w roku. Według ubiegłorocznych danych Answear.com, szacuje się, że udział tego okresu w rocznych obrotach sklepów i dostawców usług może dochodzić do 20 proc. Dzieje się tak dlatego, że część klientów, nauczonych doświadczeniem, nie czeka już na ostatnią chwilę z zakupem prezentów. Jednocześnie ogromne listopadowe wyprzedaże, zachęcają do wcześniejszego skompletowania listy prezentowej, co jeszcze bardziej zwiększa wartość wydatków.