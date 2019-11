Upadłość konsumencka 2020. Nowy wniosek i inne zmiany

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Po przeprowadzonej u schyłku 2014 roku liberalizacji przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze jest to znacznie mniej skomplikowane niż przed zmianami w tym zakresie. Ustawodawca sprawił bowiem, że dostęp do tej instytucji stał się powszechniejszy. Pod koniec marca 2020 czekają nas kolejne zmiany w prawie, w efekcie których ogłoszenie upadłości ma być jeszcze łatwiejsze. Pojawia się jednak pytanie o to, czy warto decydować się na taki krok.

Upadłość konsumencka – trochę statystyk

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką? Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości powinno być ostatecznością. Na całkowite umorzenie długu mogą liczyć tylko niektórzy, a procedura upadłościowa może okazać się złożona i długotrwała.

– Na przestrzeni ostatnich lat liczba upadłości konsumenckich wciąż rośnie. Eksperci rynkowi przestrzegają, że nowelizacja przepisów może spowodować, iż część osób będzie wnioskować do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez dogłębnej analizy sytuacji oraz bez dostatecznej wiedzy z czym taka upadłość się wiąże – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (dawniej KPF), organizacji zrzeszającej m.in. firmy windykacyjne, które wraz z ZPF realizują kampanię edukacyjną „Windykacja? Jasna Sprawa!”.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Nie jest trudno, a będzie jeszcze łatwiej?

Jakie elementy powinien zawierać nowy wniosek o upadłość konsumencką 2020

Zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, od 24 marca 2020 r. wniosek o upadłość konsumencką będzie musiał uwzględniać następujące informacje:

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku; aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – chodzi o cały majątek, czyli m.in.: nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt RTV i AGD; zgromadzone pieniądze – w celu szacunkowej wyceny można posłużyć się średnimi cenami np.: z portali aukcyjnych; wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta (podanie dokładnego adresu); spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (chodzi o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi – np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie zaspokoił); spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (chodzi o wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne); listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (chodzi o wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta); wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku; informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach; informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł; oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, od 24 marca 2020 r. wniosek o upadłość konsumencką będzie musiał uwzględniać następujące informacje:

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

– Ogłoszenie upadłości powinno być traktowane jako jedna z istotniejszych życiowych decyzji. Zanim ją podejmiemy, warto pomyśleć o tym, jak wpłynie ona na naszą sytuację materialną oraz prawną. Nowe przepisy, co prawda, ułatwią sam proces ogłoszenia upadłości, ale nie wpłyną na konsekwencje takiego działania. Zanim podejmiemy kroki zmierzające do ogłoszenia upadłości, zastanówmy się, czy wykorzystaliśmy wszelkie możliwe sposoby, by zapanować nad swoim zadłużeniem. Czy podjęliśmy rozmowy z wierzycielami? Czy chcieliśmy zawrzeć ugodę? Czy negocjowaliśmy jej warunki? Czy próbowaliśmy przesunąć termin spłat lub rozłożyć kwotę należności na raty? To jedne z najważniejszych pytań, które powinniśmy sobie zadać – wskazuje mec. Czugan, Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.



Z danych resortu sprawiedliwości wyraźnie wynika, że liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej istotnie wpłynęła na wzrost popularności tego rozwiązania. W 2016 roku ogłoszono niemal 4,5 tys. upadłości konsumenckich, a liczba wniosków o jej ogłoszenie była dwukrotnie wyższa. W 2017 roku odnotowano niemal 5,5 tys. upadłości przy ponad 11 tys. złożonych wniosków, a rok później upadłości było już 6,5 tys., a wniosków o nią blisko 13 tys.Ubiegłoroczni bankruci byli łącznie zadłużeni na 732,4 mln zł. Znakomita część tej sumy (679,4 mln zł) przypadła na kredyty. 145 osób w długi popadło wyłącznie z powodu kredytów mieszkaniowych, 347 osób miało na swoim koncie zarówno kredyty konsumpcyjne, jak i mieszkaniowe, a 2372 osoby zadłużyły się wyłącznie na skutek konsumpcji.Czym właściwie jest upadłość konsumencka? W poradniku opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości czytamy, że jest to postępowanie sądowe przewidziane dla konsumentów, których dotknęła niewypłacalność. Ta ostatnia rozumiana jest jako. W praktyce chodzi tu zatem o kogoś, kto nie ma pieniędzy na pokrycie np. rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.Warto przy tym podkreślić, że znaczenia nie ma tu ani wysokość zobowiązania, ani przez jaki czas dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje przede wszystkim oddłużeniem niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzeniem całości lub części jego długów bądź ich spłatą, przy czym tylko w tych dwóch ostatnich sytuacjach można mówić o zaspokojeniu interesu wierzyciela.I wprawdzie ostatnia liberalizacja przepisów o upadłość konsumencką była krokiem w dobrym kierunku, bo upowszechniła trudny dotychczas dostęp do tej instytucji, to już kolejna budzi wśród ekspertów pewien niepokój.Jak zmieni się prawo upadłościowe po wejściu w życie nowych przepisów? Po nowelizacji osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci. Po drugie: obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, ma to usprawnić procedurę upadłościową. I usprawni, przy czym osoba zadłużona, która umyślnie doprowadziła do niewypłacalności albo np. przez niedbalstwo, będzie potraktowana inaczej niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych (takich jak choroba czy utrata pracy). W pierwszym, opisanym powyżej przypadku, dłużnik będzie zatem spłacał zobowiązania dłużej, tj. od min. 36 miesięcy do siedmiu lat. W drugim z kolei ten czas wyniesie tylko trzy lata.Czy ogłaszając upadłość konsumencką możemy liczyć na całkowite umorzenie długu? Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy udowodnią, że dłużnik nie posiada majątku, a także, że jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”. Chodzi na przykład o sytuacje, w których bankrut jest „trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy zarobkowej”. W większości przypadków zatem upadłość konsumencka nie będzie jednoznaczna z tym, że zadłużenie „automatycznie zniknie”.Sąd może również ustalić, że niezdolność do spłaty nie ma u dłużnika charakteru permanentnego i podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań – wtedy dłużnik pozostaje w pięcioletnim okresie „zawieszenia”, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty, a w konsekwencji obowiązek uregulowania, chociażby częściowego, zobowiązań upadłego. Podczas tego okresu, upadły musi np. składać sądowi coroczne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej.Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużników będą mogły zostać umorzone. Co z tej puli wypada? Na przykład alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy też renty odszkodowawcze. Jak wielu Polaków to dotyczy, dowodzą choćby te liczby: w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor figuruje ponad 301,3 tys. winnych własnym dzieciom 11,8 mld zł.Nowelizacja wprowadza jeszcze jedną ważną zmianę. W myśl nowych przepisów dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność. Jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma otrzymać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości powinno być ostatecznością. Po pierwsze dlatego, że na całkowite umorzenie długu mogą liczyć tylko niektórzy, a procedura upadłościowa może okazać się złożona i długotrwała. Poza tym trzeba pamiętać, że w chwili rozpoczęcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta, nadzór nad jego majątkiem jest przekazywany syndykowi. Likwidacji przez syndyka podlegają nieruchomości (mieszkanie, dom), jak również ruchomości (np. samochód). Syndyk może być zainteresowany również akcjami, czy udziałami dłużnika w spółkach, jak również wynagrodzeniem pobieranym za pracę w części podlegającej zajęciu. Dodatkowo osoba zadłużona traci możliwość korzystania ze swojego majątku (np. samochodu) i dysponowania swoim majątkiem – pieczę nad tym również sprawuje syndyk. Sama może jedynie kupować produkty niezbędne do funkcjonowania, takie jak np. żywność czy środki czystości.To jednak nie wszystko. Upadłość konsumencka wiąże się także z innymi konsekwencjami. Jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość, to automatycznie między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, zaś majątek wspólny wejdzie do masy upadłościowej. Sąd zwykle bada również, czy na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie doszło do przeniesienia majątku lub jego części na osoby np. z rodziny dłużnika. Wówczas sąd może podważyć takie umowy. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Również niektóre czynności prawne – darowizny, umowy sprzedaży – dokonane przez dłużnika w okresie do roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką będą bezskuteczne w stosunku do masy upadłościowej.