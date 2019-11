Transakcja odrzucona stresuje bardziej niż dług alimentacyjny

Czego w kontekście finansowym statystyczny Polak wstydzi się najbardziej? Na liście wstydu królują ex aequo trafienie do rejestru dłużników oraz transakcja odrzucona przez terminal. Te sytuacje zawstydzają i stresują nas w większym stopniu niż dług alimentacyjny, bezrobocie czy niskie wynagrodzenie – wynika z danych zebranych na potrzeby opracowanego Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor badania Quality Watch.

- U mężczyzn w większym stopniu pieniądze powiązane są z poczuciem własnej wartości i z jednej strony wielu dłużników tej płci nawet przejściowe kłopoty traktuje jak bankructwo i powód do skrępowania czy zawstydzenia, a z drugiej strony silny i długotrwały wstyd bardziej skłania mężczyzn do ukrywania się lub ucieczki przed problemem, niż poszukiwania konstruktywnych rozwiązań i pomocy. Widzę to na co dzień. Po rady i wsparcie, do naszego stowarzyszenia zgłasza się zdecydowanie więcej kobiet i to zwykle na wcześniejszym etapie problemów finansowych – mówi Roman Pomianowski, kierujący Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych.

- O tym, że kobiety szybciej szukają wyjścia z pułapki nadmiernych długów, świadczą również statystyki na temat osób ogłaszających upadłość konsumencką. Od początku 2015 r., kiedy weszły w życie zliberalizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, wśród decydujących się na skorzystanie z tego rozwiązania cały czas przeważają kobiety. I dzieje się tak, mimo że według naszych statystyk dotyczących osób opóźniających płatności problemy ma zdecydowanie więcej mężczyzn, i na dodatek ich zaległości są zwykle wyższe – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak. - Męski wstyd spowodowany problemami finansowymi to poważniejsza sprawa niż u kobiet - puentuje Roman Pomianowski.

Transakcja odrzucona przez terminal to scenariusz, który nie należy do rzadkości, tym bardziej zaskakujący może wydawać się fakt, że tak spore grono Polaków (43 proc., w tym 38 proc. mężczyzn i 49 proc. kobiet) wskazuje go jako przyczynę wstydu i stresu. Co więcej, budzi on w nas takie samo zażenowanie jak znalezienie się na liście dłużników. Skąd przy zwykłej odmowie maszyny bierze się aż tyle emocji? Okazuje się, że można to wytłumaczyć.Jak już wspomniano powyżej, w równym stopniu co transakcja odrzucona wstydzi nas i stresuje znalezienie się na liście dłużników.Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku odrzucenia płatności kartą, bardziej wstydzą się kobiety niż mężczyźni. Jeżeli przyjrzeć się natomiast odpowiedziom poszczególnych grup wiekowych, to osoby starsze bardziej stresuje perspektywa obecności w rejestrze dłużników (57 proc.), dla młodych największym "obciachem" okazuje się transakcja odrzucona przez terminal (63 proc.).W pozostałych z siedmiu badanych sytuacji bardziej denerwują się i wstydzą panowie. Dług alimentacyjny za wstydliwy uważa 34 proc. pań i 44 proc. panów. Następnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej także bardziej zawstydza mężczyzn (17 proc.) niż kobiety (10 proc.). Jeszcze większe różnice widać w przypadku niskich płac, gdzie ponad dwukrotnie więcej panów (14 proc.) niż pań (6 proc.) uważa to za powód do zażenowania. Nieznacznie gorzej czują się panowie od pań w chwili odmowy udzielenia kredytu ze względu na złą historię kredytową.