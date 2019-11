Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Jakie różnice?

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to pojęcia, które traktowane są jak synonimy. W rzeczywistości jednak są to dwa odrębne świadczenia, a podstawowa różnica między nimi polega na tym, że pierwszy płynie z kasy ZUS, a drugi Polacy otrzymują od gminy. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo

ukończyła 75 lat.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny

Jakie dokumenty są wymagane? Wniosek o dodatek pielęgnacyjny

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9

wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Wniosek można złożyć: osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)

za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. Wniosek można złożyć:Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Fakt, że dodatek i zasiłek pielęgnacyjny bywają mylone, nie jest zaskoczeniem i wynika ze zmian wprowadzonych w przepisach. Przez lata za przyznawanie i wypłatę obu tych świadczeń odpowiadał ZUS. Dziś zajmuje się tylko dodatkiem, a zasiłek pielęgnacyjny to kwestia pozostająca w gestii urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.Regulacje wynikające z Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) wynika, że wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:Wyjątek stanowią renty socjalne, do których nie przysługują dodatki pielęgnacyjne, gdyż pobierającym takie renty, zasiłki pielęgnacyjne przyznają i wypłacają przeważnie ośrodki pomocy społecznej, więc nie robi tego ZUS.Osoby, które ukończyły 75 lat, dostają dodatek pielęgnacyjny z ZUS „z urzędu”. Nie muszą składać żadnych wniosków gdyż po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpocznie wypłatę dodatku. Natomiast dodatek pielęgnacyjny przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, jeżeli stwierdzi on całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji jest przyznawany „na wniosek” - żeby go dostać trzeba wystąpić z wnioskiem o jego wypłatę. Wniosek można złożyć w ZUS osobiście lub przesłać pocztą. Może to także zrobić opiekun lub osoba upoważniona przez pacjenta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia.Na dodatek pielęgnacyjny nie mogą liczyć osoby, które mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz te, które są w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: