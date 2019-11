BIK: firmy pożyczkowe w X 2019

BIK publikuje kolejną porcję informacji dotyczących wyników wypracowanych przez firmy pożyczkowe. Okazuje się, że w październiku br. zdołały one udzielić 231,6 tys. pożyczek o łącznej wartości 555 mln zł.

W październiku 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-12,6%).

Jeśli porównać bieżące wyniki do osiągniętych przed rokiem, to okaże się, że spadki zanotowała zarówno kwota udzielonych pożyczek (-12,6%), jak i ich ilość (-3,6%). Z danych pozyskanych przez BIK wynika również, że przeciętna wartość pożyczki, której udzieliły w październiku br. firmy pożyczkowe, sięgała 2 397 zł i tym samym okazała się niższa o 9,3% aniżeli rok wcześniej.Jeżeli spojrzeć na wyniki uzyskane od początku roku, to i w tym przypadku mamy do czynienia ze spadkami. Okazuje się bowiem, że w okresie styczeń – październik 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły (-0,3%) mniej pożyczek (-0,3%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. O 3,5% niższa była również kwota finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe. Łącznie w okresie dziesięciu miesięcy 2019 r badane podmioty udzieliły 2 263 tys. pożyczek na łączną kwotę 5,71 mld zł.BIK podaje również, że na przestrzeni analizowanych 10 miesięcy 39% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 11% sprzedaży w okresie styczeń – październik 2019 r.38% finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku stanowiły pożyczki do kwoty 1 tys. zł. W ujęciu wartościowym miały one 9% udziału w sprzedaży. Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń – październik 2019 r. dotyczyła dwóch przedziałów pożyczek: dla niskokwotowych (< 1 tys. zł) wynosiła (+4,4%) i dla przedziału 2-3 tys. zł (+5,0%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+4,1%) i (+5,7%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie dziesięciu pierwszych miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 3 do 5 tys. zł odpowiednio: (-6,9%) oraz (-7,6%).