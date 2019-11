Jak inwestować w obligacje korporacyjne i nie stracić?

Obligacje korporacyjne to inwestycja obarczona niemałym ryzykiem, dlatego też decyzja o powierzeniu swoich pieniędzy emitentowi papierów dłużnych powinna być gruntownie przemyślana. Jak inwestować, aby zapewnić sobie jak największe bezpieczeństwo? Na co zwracać szczególną uwagę? Co zrobić, jeżeli weszliśmy w posiadanie obligacji spółki, która ogłosiła upadłość? Oto garść praktycznych wskazówek od ekspertów Lege Advisors.

Gdy obligacje korporacyjne zaczynają przysparzać problemów

- Daje to podstawę do wejścia na drogę sądową, która w przypadku braku zabezpieczenia obligacji powinna być jak najszybciej zastosowana celem zabezpieczenia roszczeń. Natomiast przy posiadanym zabezpieczeniu, na np. nieruchomości, w miejsce obligatariuszy wstępuje administrator hipoteki. Wykonuje on prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego mogąc złożyć np. wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Reprezentuje też obligatariuszy w dochodzeniu swoich należności. – wyjaśnia Przemysław Furmanek z firmy doradczej Lege Advisors.

- Jeśli zostały zabezpieczone hipotecznie, to w postępowaniu upadłościowym reprezentować obligatariusza będzie administrator hipoteki. W innych przypadkach występować będzie kurator. Oczywiście jest też możliwość występowania osobiście lub przez pełnomocnika, ale tylko za zgodą Sędziego-Komisarza. – tłumaczy Przemysław Furmanek z Lege Advisors.

Obligacje korporacyjne - minimalizowanie ryzyka

- Dzięki temu w najgorszym przypadku można liczyć na odzyskanie około 90% wartości ruchomości, prawa czy nieruchomości w przeciągu 2-3 lat. Można też sprzedać tak zabezpieczone obligacje korporacyjne podmiotom, które będą gotowe odzyskać pieniądze za jakiś czas. – mówi Przemysław Furmanek.

Obligacje korporacyjne to rynek, który notuje w naszym kraju dość dynamiczny wzrost. Jego wartość sięga już niemal 60 mld złotych. Popularność papierów dłużnych napędzana jest m.in. sytuacją panującą na rynku lokat bankowych, które - ze względu na rekordowo wciąż niskie stopy procentowe - oferują nam bardzo mizerne zyski . Inwestycja w obligacje korporacyjne jest jednak obarczona znacznie większym ryzykiem. Jak inwestować i maksymalizować pewność na powodzenie tego przedsięwzięcia? Jak podkreślają eksperci Lege Advisors, istnieje kilka czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Chodzi tu przeszłość finansową spółki, regulamin emisji (określa oprocentowanie, datę wykupu) oraz zabezpieczenie dla danej serii obligacji. Zabezpieczeniem może być w takiej sytuacji każdy składnik majątku emitenta obligacji. Ale o tym później.Co zrobić jeśli pomimo upływu daty wykupu obligacji oraz wezwania do wykupu, emitent nie chce wykonać swojego obowiązku?Fakt, że spółka nie wykupuje wyemitowanych papierów to najczęściej zwiastun większych problemów, w tym np. bankructwa. Posiadając obligacje korporacyjne spółki, która ogłosiła upadłość należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wśród nich najważniejszą jest, czy obligacje są zabezpieczone i jeśli tak, to w jaki sposób.Kurator dokonuje zgłoszenia wierzytelności i to z jego udziałem syndyk przeprowadza likwidację majątku zabezpieczonego w związku z obligacjami. W przypadku, gdy nie będzie to wystarczająca kwota na zaspokojenie obligatariuszy, biorą oni udział w podziale pozostałej masy upadłości.Pamiętajmy, że spółka będąca w upadłości nie może emitować obligacji. Obligacje korporacyjne spółki w upadłości mogą pochodzić wyłącznie od podmiotów, które posiadały je sprzed daty ogłoszenia upadłości.Jak wskazuje Lege Advisors, powołując się przy tym na przypadek GetBack S.A., wykup obligacji to ryzyko podejmowane przez obligatariuszy. Choć w czasach prosperity kuszące wydaje się zabezpieczenie na akcjach (nie są likwidowane w ramach postępowania upadłościowego i nie posiadają wtedy żadnej wartości), czy dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o tyle pod kątem postępowania upadłościowego pewniejsze jest zabezpieczenie na ruchomościach, prawach i nieruchomościach.Gdy inwestujemy w spółki, które nie posiadają znaczących aktywów, a generują duże przychody, podejmujemy zwiększone ryzyko. W przypadku niepowodzenia takiej inwestycji, nie uda się odzyskać wyłożonych środków.