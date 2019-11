80% Polaków odkłada 500 plus na przyszłość

500 plus na pierwsze dziecko stało się faktem, a Polacy już zdążyli się do niego przyzwyczaić. Wielu dokładnie wie, co zrobi z rządowym wsparciem - jak dowiedziała się Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, aż 78% ma zamiar odkładać je z myślą o zabezpieczeniu swojej pociechy. Niektórzy jednak nie przywiązują do tego aż tak dużej wagi, a powodem tego jest po prostu brak obaw o przyszłość dziecka.

– Myśląc o zabezpieczeniu przyszłości naszych dzieci większość z nas skupia się na stronie finansowej – boimy się braku pieniędzy oraz braku pracy, które mogą dotknąć nasze pociechy i skutkować trudnościami w powiązaniu końca z końcem. Wiemy jak to było, gdy sami byliśmy młodzi, dlatego chcemy ułatwić im start w dorosłość. To odnosi się do ludzi, którzy mają za sobą już pierwsze doświadczenia związane z zatrudnieniem i samodzielnym gospodarowaniem pieniędzmi. A młodzi? Osoby na początku swojej drogi zawodowej są zwykle bardziej optymistyczne i beztroskie, brakuje im doświadczenia życiowego, stąd częściej niż inne grupy wiekowe deklarują, że nie obawiają się o przyszłość swoich pociech – komentuje Małgorzata Rusewicz, Wiceprezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Badanie zrealizowane dla Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami potwierdza, że 78% Polaków pobierających 500 plus na pierwsze dziecko chce, aby pieniądze te posłużyły zabezpieczeniu finansowemu przyszłości jego latorośli (66%) lub inwestycji w edukację (22%). I nie jest to w zasadzie zaskoczeniem, skoro większość z nas w tę przyszłość patrzy z pewnymi obawami. Szczególnie niepokoją nas ewentualne problemy ze znalezieniem pracy (18%), brak wystarczających na godne życie środków (17%), kwestie zdrowotne (11%), a także potencjalna nieporadność (7%).Warto jednak podkreślić, że całkiem spora rzesza badanych beneficjentów 500 plus na pierwsze dziecko deklaruje brak obaw związanych z przyszłością najmłodszych. Takiej odpowiedzi udzieliło 31% młodych rodziców. Dla porównania, wśród starszych respondentów taką beztroskę wyraża 23% badanych. Młodsi uczestnicy badania rzadziej wskazują również, że sen z powiek spędza im możliwe bezrobocie ich pociech (9% do 18%). Takie podejście znajduje jednak swoje uzasadnienie.Z badania wynika również, że zaoszczędzone 500 plus na pierwsze dziecko zamierzamy lokować przede wszystkim na rachunku oszczędnościowym (23%), w przysłowiowej skarpecie (22%) lub na lokacie (21%). Jednocześnie jedynie jeden na dwudziestu rodziców, beneficjentów programu 500 plus na pierwsze dziecko, przyznawał, że fundusze inwestycyjne to dobry sposób na zabezpieczenie przyszłości swojego potomstwa. Jako główne bariery przed korzystaniem z tego rozwiązania respondenci wskazywali przede wszystkim potencjalne ryzyko oraz brak zaufania do tego typu instrumentów finansowych (43%), a także wysokie koszty uczestnictwa i opłaty związane z zarządzaniem środkami (25%).