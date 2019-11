TFI: sprzedaż i umorzenia X 2019

Październik 2019 roku przyniósł najwyższe w całym bieżącym roku wyniki sprzedaży funduszy. Na taki wynik zapracowały w głównej mierze fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Jak prezentowały się rezultaty w poszczególnych kategoriach? O tym poniżej.

Październik 2019 - wyniki sprzedaży

Wzrost sprzedaży netto ogółem +1,13 mld zł

Wzrost sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych +1,34 mld zł

Spadek sprzedaży netto funduszy akcyjnych i mieszanych -0,28 mld zł

- Październik przyniósł najlepsze w całym 2019 roku wyniki sprzedaży funduszy. Odpowiadają za to fundusze rynku kapitałowego, przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Wartość kapitału wpłaconego do tych funduszy blisko pięciokrotnie przewyższa wartość kapitału wypłaconego z funduszy akcyjnych i mieszanych – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Za dodatni wynik październikowej sprzedaży można podziękować w głównej mierze funduszom rynku kapitałowego. W przypadku funduszy rynku niepublicznego sprzedaż również zdołała się utrzymać ponad kreską, choć był to wynik dość skromny.Odkupienia z funduszy absolutnej stopy zwrotu zanotowały spadek rzędu - 7 mln zł.Wartość sprzedaży funduszy akcyjnych (-246 mln) ukształtowała się na niemal identycznym poziomie jak miesiąc wcześniej (-247 mln).Napływ kapitału do funduszy mieszanych pozostałych (+120 mln) sprawił, że saldo sprzedaży w kategorii funduszy mieszanych zdołało wyhamować do poziomu -30 mln.Za pozytywne wyniki sprzedaży funduszy kapitałowych odpowiadają fundusze dłużne (+1,1 mld). Klienci zainwestowali znaczne środki w każdej grupie z tej kategorii: fundusze uniwersalne (+0,5 mld), skarbowe (+0,4 mld), korporacyjne (+0,1 mld).Wzrost sprzedaży odnotowano również w kategorii funduszy dłużnych krótkoterminowych (+0,3 mld), ale tylko za sprawą funduszy dłużnych krótkoterminowych uniwersalnych (+0,7 mld).