Getin Noble Bank wprowadza przelew na telefon BLIK

Kolejny bank informuje o rozszerzeniu swojej oferty o bazujący na BLIK-u przelew na telefon. Tym razem na taki krok zdecydował się Getin Noble Bank. Usługa dostępna jest z poziomu aplikacji mobilnej banku. Nadawcy do przesłania pieniędzy potrzebny jest jedynie numer telefonu adresata. Sam przelew nie kosztuje zupełnie nic, a pieniądze trafiają na wskazane konto w ciągu zaledwie kilku sekund.

Nowa usługa niewątpliwie ucieszy wielu klientów Getin Noble Banku, tym bardziej, że przelew na telefon to rozwiązanie, które zyskuje coraz to większe grono swoich zwolenników. Statystyki wskazują, że tylko w I połowie br. dokonano przeszło 6 milionów przelewów BLIK, a porównania kolejnych kwartałów dowodzą, że liczba transakcji nieustająco i pokaźnie wzrasta.W Getin Noble Banku przeprowadzenie transakcji jest uproszczone do minimum. Posiadacz aplikacji mobilnej banku musi kliknąć ikonę BLIK, a następnie wybrać przelew na telefon. W kolejnym kroku system zażąda numeru telefonu komórkowego adresata, który można wstukać ręcznie lub też importować z listy kontaktów. Kolejne kliknięcie to już potwierdzenie wysłania pieniędzy, które natychmiast trafiają do odbiorcy. Jednorazowy oraz dzienny limit przelewów BLIK na telefon ograniczony został do kwoty 500 złotych.Aby natomiast móc odbierać przelew na telefon, użytkownik musi powiązać swój numer telefonu z numerem rachunku bankowego, co również odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej.Getin Noble Bank proponuje także swoim Klientom rozwiązania Getin Phone, czyli połączenie z infolinią jednym kliknięciem jako zweryfikowany użytkownik oraz Sejf, czyli usługę umożliwiającą dowolne blokowanie i odblokowywanie środków na rachunku. Operacje wykonywane w bankowości internetowej Klienci mogą łatwo zatwierdzać mobilną autoryzacją, bez konieczności przepisywania kodów SMS. Bank oferuje również usługi Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz rozwiązania takie jak 3DTouch, czyli intuicyjne skróty do często używanych funkcji.