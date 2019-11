Czego dowiódł test wiedzy o finansach?

O tym, że nasza biegłość w finansach wymaga poprawy, mówi się nie od dziś, a prezentowane poniżej wyniki zrealizowanego pośród Polaków testu wiedzy finansowej zdają się to tylko potwierdzać. Ujawniają one jednak pewną interesującą zależność.

- Wyniki testu pokazują, że wiedza finansowa silnie wiąże się z zachowaniami finansowymi. Korzystniej wypadają właściciele kont bankowych – udzielają średnio ponad 60 proc. więcej prawidłowych odpowiedzi. Z badań wynika, że Polacy, którzy częściej płacą kartą uzyskali średnio 16,4 punktów w przeciwieństwie do używających częściej gotówki – ich wynik to tylko 11,44 punktów. Średnio zdobyliśmy 13,33 punktów na 27 pytań – mówi Agnieszka Szczepanik, dyrektor ds. edukacji w Wonga Polska, która odpowiada za rozwój platformy edukacyjnej Kapitalni.org.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Co wiemy o finansach? Im częściej korzystamy z produktów finansowych, tym większy mamy poziom wiedzy o finansach.

Ubankowieni lepiej znają prawa

Inwestorzy uzyskują lepsze wyniki w teście wiedzy o finansach

- Posiadanie konta bankowego nie jest w Polsce niczym nadzwyczajnym. Mamy otwartych ponad 33 mln rachunków w bankach. Polacy, którzy posiadają konto bankowe i płacą częściej kartą osiągają lepszy wynik w teście wiedzy finansowej. Jednak jeszcze lepszy od nich uzyskali właściciele produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych. Wniosek, który nasuwa się z badań, jest taki: Polacy, którzy korzystają z bardziej zaawansowanych produktów finansowych, np. z inwestycyjnych i oszczędnościowych, mają wyższy ogólny poziom wiedzy finansowej niż osoby, które w ogóle nie korzystają z produktów finansowych lub korzystają z mniej skomplikowanych, takich jak konto w banku, czy karta płatnicza. Większa wiedza z zakresu finansów procentuje, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo korzystania z usług finansowych i tym samym finansowe bezpieczeństwo – mówi Agnieszka Szczepanik.

„Wiedza finansowa Polaków” to badanie zrealizowane już po raz trzeci. Celem projektu zleconego przez platformę edukacyjną Kapitalni.org jest pozyskanie informacji na temat tego, co nasze społeczeństwo wie o finansach. Ostatnia jego edycja, podobnie zresztą jak poprzednie, nie nastraja zbyt optymistycznie.Przeprowadzany na potrzeby badania test wiedzy z finansów pokazał, że dawka informacji, którą powinniśmy jeszcze wchłonąć, jest spora. Pokazał jednak również, że ci z nas, którzy na co dzień aktywnie korzystają z produktów finansowych , wypadają na tle innych znacznie lepiej. I tak np., respondenci posiadający konto w banku uzyskali lepsze odpowiedzi we wszystkich blokach tematycznych testu wiedzy o finansach: pożyczki, kredyty i zadłużenia, gospodarowanie budżetem domowym, oszczędzanie oraz ochrona danych osobowych. Tylko w przypadku 3 na 27 pytań właściciele kont bankowych wypadli gorzej niż osoby, które ich nie mają.Odsetek osób, które potrafią udzielić odpowiedzi na pytania o prawa konsumenta w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku kredytowego, wzrasta wśród posiadaczy kont bankowych i kart płatniczych. Tylko 20 proc. respondentów, którzy nie mają kont w banku, poradziło sobie z tym pytaniem. Wśród właścicieli kont odsetek prawidłowych odpowiedzi wzrósł do 39 proc.W innych pytaniach, np. o prawo składania reklamacji na dodatkowe opłaty od kredytu niezgodne z umową, różnica poprawnych odpowiedzi udzielanych przez nieubankowionych a ubankowionych respondentów jest nawet większa – wzrasta z 20 do 56 proc.Polacy, którzy korzystają z produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, wypadają w teście wiedzy finansowej jeszcze lepiej niż posiadacze kont bankowych i kart płatniczych.Osoby, które miały kontakt z produktami inwestycyjnymi wiedzą więcej niż posiadacze kont bankowych – aż w 18 na 27 pytań wzrósł odsetek prawidłowych odpowiedzi, gdy odpowiadali zainteresowani inwestowaniem. Różnica jest większa w przypadku właścicieli kont i produktów oszczędnościowych. Ci ostatni lepiej wypadli aż w 20 na 27 pytań niż osoby z kontem w banku.