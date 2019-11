Indeks BIK: popyt na kredyty w X 2019 r.

Są najświeższe notowania obliczanego przez Biuro Informacji Kredytowej wskaźnika BIK Indeks – PKM (Popyt na Kredyty Mieszkaniowe). Okazuje się, że miniony miesiąc okazał się kolejnym, w którym Polacy pożyczali na mieszkania więcej niż przed rokiem - wartość indeksu wzrosła o 18,1%. Rzesza wnioskujących o kredyt powiększyła się z kolei o 7,8%.

- Październikowa wartość indeksu jest o 2,1 p.p. wyższa od wartości z września br. (+16,0%). W porównaniu do października zeszłego roku, tegoroczna wartość indeksu w październiku jest o 1,1 p.p. niższa i wynosi (+17,1%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fotografeusz - Fotolia.com Jaki był popyt na kredyty mieszkaniowe? Rosną kwoty pożyczane na zakup mieszkań.

Na obecną wartość indeksu na poziomie (+18,1%,) wpływa zarówno wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt, jak i wzrost o 9,6%, w okresie październik 2019 r. - październik 2018 średniej wartości wnioskowanego kredytu mieszkaniowego - mówi prof. Waldemar Rogowski.

Metodyka indeksu:

Październikowa wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), czyli wskaźnika, który dostarcza nam informacji o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych , ukształtowała się na poziomie 18,1%. Oznacza to, że w dziesiątym miesiącu br. - w przeliczeniu na dzień roboczy, przesłane do BIK przez banki i SKOK-i zapytania o kredyty mieszkaniowe opiewały na kwotę o 18,1% wyższą aniżeli w październiku 2018.Jak pisze BIK, w badanym okresie wniosek o kredyt złożyło łącznie 39,13 tys. klientów. Dla porównania, rok wcześniej było ich 36,32 tys., co oznacza, że odnotowany wzrost sięgnął 7,8%. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że we wrześniu br. takich klientów było o 9,3% mniej (35,8 tys.) niż w październiku. Przeciętna kwota, o jaką wnioskowano w minionym miesiącu, wyniosła 282,9 tys. zł.Najświeższe statystyki komentuje Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej: