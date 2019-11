Budżet domowy. Jak płacimy rachunki?

Badanie Autopay Research "Jak płacimy rachunki" dowodzi, że statystyczne gospodarstwo domowe w naszym kraju opłaca comiesięcznie od 3 do 6 zobowiązań. Zdecydowana większość konsumentów wykorzystuje do tego internet. Okazuje się również, że do regulacji opłat zabieramy się coraz mniej opieszale.

Kiedy płacimy rachunki domowe?

- Analizując dane z poprzednich lat widać, że coraz częściej płacimy rachunki od razu po ich otrzymaniu. Jeszcze w 2016 robił tak co dziesiąty Polak, obecnie to nawyk co czwartego badanego. Wyraźnie szybciej płacą młodsi respondenci. Wygodne sposoby płatności oferowane przez wystawców faktur sprawiają, że klienci mogą zrobić przelew od razu po otrzymaniu faktur, szczególnie jeśli przychodzą one mailowo - zauważa Sylwia Frydel, ekspertka Blue Media.

Kobiety bardziej odpowiedzialne

Połowa z nas zapomina o rachunkach

Ostatnie cztery lata przyniosły znaczący wzrost polarności elektronicznych sposobów płatności za rachunki. Okazuje się, że z kanału online korzysta przy comiesięcznych opłatach już 85 proc. Polaków, z czego 78 proc. zleca przelewy internetowe (+7 punktów procentowych rdr), a 7 proc. deklaruje korzystanie z usług oferowanych przez elektroniczne biura obsługi klienta (tzw. e-BOKów).W okiełznaniu budżetu domowego wyraźnie pomagają nam zatem nowe technologie, które w cień odsuwają tradycyjne metody płatności. W okienku pocztowym lub w banku rachunki domowe opłaca co szósty z respondentów. 12 proc. badanych deklaruje, że wykorzystuje polecenie przelewu (odpowiedzi dotyczą zarówno poleceń zapłaty ustawionych online, jak i w fizycznych punktach).Większość gospodarstw domowych (39 proc.) reguluje należności za rachunki zbiorczo, raz w miesiącu. Prawie co piąte gospodarstwo domowe czeka z płatnościami do ich ostatecznego terminu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Widocznie wzrosła za to grupa opłacająca bieżące faktury tuż po ich otrzymaniu - z 18 proc. w ubiegłym roku, do 23 proc. w roku 2019.W 2019 roku nadal to kobiety najczęściej odpowiadają za regulowanie należności swojego gospodarstwa domowego. Tendencja jest jednak spadkowa - rok do roku wzrasta bowiem odsetek mężczyzn, którzy podejmują się tego obowiązku. O ile w 2016 r. niespełna co czwarty mężczyzna opłacał rachunki, w 2019 r. jest to już niemal co trzeci. W co czwartym gospodarstwie domowym nie ma reguł dotyczących tego, kto płaci rachunki.Prawie co drugi badany zapominał o zapłaceniu jakiegoś rachunku lub opłacił go po terminie. Jako główny powód takiego stanu rzeczy respondenci wskazują natłok codziennych spraw (73 proc.). Drugim, najczęstszym powodem jest brak środków na koncie - taka sytuacja przydarzyła się 30 proc.Niepokojący jest stan pamięci 13 proc. Polaków, którzy nie pamiętają, czy zdarzyło im się zapomnieć o jakimś rachunku.