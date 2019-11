Obroty na rynkach GPW X 2019 r.

Znamy już najświeższe informacje na temat październikowych obrotów na prowadzonych przez GPW rynkach. Z najnowszego opracowania wynika, że łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku zanotowała spadek na poziomie 2,8% rdr. Słabsze wyniki zanotował również NewConnect, gdzie łączna wartość obrotów akcjami okazała się o 39,2% niższa niż w dziesiątym miesiącu 2018 roku.

Z danych opublikowanych przez wynika, że łączna wartość obrotu akcjami na głównym parkiecie GPW sięgnęła w badanym okresie 16,1 mld zł, co względem poprzedniego października oznaczało spadek rzędu 2,8%.Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń również pikowała o 2,8% rdr, osiągając tym samym poziom 15,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 691,9 mln zł, co oznaczało, że rdr spadła o 2,8%. U schyłku października WIG ukształtował się na poziomie 57 783,02 pkt, a więc był o 4,5% wyższy niż rok wcześniej.Na rynku NewConnect w październiku 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 39,2% rdr do poziomu 179,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku spadła o 42,7% rdr i wyniosła 168,0 mln zł.W październiku 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 587,5 tys. szt., czyli o 17,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 20,6% rdr do poziomu 313,0 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 33,6% rdr do 149,0 tys. szt. w październiku 2019 r.W październiku 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 48,1% rdr do poziomu 140,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 14,2% rdr do 15,4 mln zł.Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,7 mld zł na koniec października 2019 r. wobec 85,4 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w październiku 2019 r. o 63,8% rdr do poziomu 282,1 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w październiku 2019 r. 15,1 mld zł wobec 61,7 mld zł rok wcześniej.Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w październiku 2019 r. wyniósł 29,0 TWh, co oznacza spadek o 1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 14,4% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 2,4% rdr do poziomu 26,0 TWh.Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w październiku o 31,9% rdr do 14,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 30,1% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 37,4% rdr do poziomu 12,2 TWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w październiku 2019 r. 1,9 TWh, co oznacza spadek o 51,7% rdr. Październikowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 7,4% rdr osiągając w październiku 2019 r. poziom 34,0 ktoe.Kapitalizacja 409 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec października 2019 r. wyniosła 554,30 mld zł (130,06 mld EUR).Łączna kapitalizacja 458 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec października 2019 r. 1 102,1 mld zł (258,6 mld EUR).Na Głównym Rynku GPW w październiku zadebiutowała spółka Selvita, której wartość oferty wyniosła 276 mln zł.W październiku tego roku na NewConnect zadebiutowały spółki: Klabater (wartość oferty 4 mln zł) oraz Sonka (wartość oferty 2,02 mln zł).Na rynku Catalyst w październiku 2019 r. zadebiutowały obligacje KGHM Polska Miedź (wartość oferty 2 mld zł).W październiku 2019 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej.