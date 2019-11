Koszty nadzoru KNF uderzą w pośrednictwo kredytowe

Są już znane szczegółowe dane odnośnie kosztów nadzoru, jaki KNF sprawuje nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Z informacji udostępnionych przez Konfederację Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wynika, że zaproponowane przez premiera podniesienie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego może uszczuplić zyski tych podmiotów o nawet 35 proc. Realnym scenariuszem jest również pogorszenie ich możliwości inwestycyjnych w obszarze zatrudnienia.

– Warto zwrócić uwagę, że koszty nadzoru KNF wzrosną w tym roku o 40%, nawet bez podnoszenia stawki. Stanie się tak ponieważ w ubiegłym roku zdecydowana większość pośredników kredytu hipotecznego (tj. wpisanych do rejestru pośredników KNF po 31 grudnia 2017 roku) ponosiła opłatę za nadzór tylko za II półrocze. W tym roku do KNF wpłyną opłaty za cały rok. Dodatkowo podwyższy je również znaczny wzrost wartości kredytów udzielonych z pomocą pośredników. KNF otrzyma więc zdecydowanie wyższe opłaty, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie obowiązującej stawki – mówi Adrian Jarosz, Prezes Zarządu ZFPF. – Zaproponowana podwyżka opłaty (aż o 100%) jest tak wysoka, że znacząco odbije się na kondycji firm z sektora pośrednictwa kredytu hipotecznego. Liczymy na zrozumienie naszej sytuacji ze strony KNF i MF.

Sporządzona analiza jest uzupełnieniem stanowisk, które wymienione we wstępie organizacje złożyły do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Przedstawionych w niej kalkulacji dokonano, bazując na danych przesłanych przez siedem zrzeszonych w nich podmiotów.Do jakich wniosków prowadzą? Okazuje się, że podmioty te za sprawowany w bieżącym roku nadzór KNF zapłacą około 1 mln złotych, przy założeniu, że aktualna, maksymalna stawka za nadzór wynosi 0,15% sumy przychodów z działalności pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych . Jeśliby natomiast przyjąć zaproponowaną w projekcie rozporządzenia podwyższoną stawkę 0,3%, to wówczas opłata, jaką te siedem podmiotów musiałoby zapłacić za rok 2020 przekroczyłaby 2 mln złotych, a warto podkreślić, że w rejestrze pośredników kredytu hipotecznego figuruje przeszło 830 firm. Będąc ze wszech miar transparentnymi, organizacje wskazały w analizie przykład jednego ze swych członków. Wyliczenia dotyczące obciążenia budżetu tej firmy, zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, tj. przy wzroście stawki do 0,3%, jednoznacznie wykazały, że wprowadzenie proponowanej regulacji skutkowałoby spadkiem jej zysku aż o 35 proc. Na wskazanym przykładzie widać zatem istotne zmniejszenie zysku podmiotu, a tym samym pogorszenie jego możliwości m.in. inwestycyjnych, w tym również w obszarze zatrudnienia.Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce nie zgadzają się również ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, mówiącym, że „zawarte w projekcie regulacje nie będą miały wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.)”. Jak bowiem wynika z przeprowadzonej przez te organizacje analizy, wzrost stawek wpłynie przede wszystkim na podmioty sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, bo do takich podmiotów w szczególności zalicza się pośredników kredytów hipotecznych. Właściwym byłoby więc oszacowanie tych skutków dla sektora MŚP , zwłaszcza w kontekście obciążeń, jakie dotkną tę branżę w związku z koniecznością dostosowania się do przepisów nowego rozporządzenia.Rozumiejąc i akceptując założenie o konieczności uwzględnienia kosztów ponoszonych przez KNF na nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego, wspomniane organizacje samorządowe zaproponowały wariant kompromisowy, polegający na tym, aby maksymalna stawka w 2020 r. nie przekroczyła 0,20%. Jeśli chodzi o sposób zapłaty, organizacje te proponują zachowanie dwóch zaliczek bądź też jedną wpłatę zaliczki (0,2%) do końca czerwca roku kalendarzowego.