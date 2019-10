Jak zrobić zakupy zero waste?

Zanieczyszczone powietrze, niewystarczające zasoby wody pitnej, chemia w jedzeniu oraz góra zalewających nas śmieci i to głównie plastikowych, to największe zagrożenia wymieniane przez Polaków w badaniu przeprowadzonym przez IQS. Chociaż obwiniamy o nie przemysł - od ciężkiego, po produkcję ubrań, kosmetyków czy żywności, to 83% z nas wierzy, że nasze codzienne wybory i starania mają wpływ na środowisko. Na fali tego przekonania rośnie w Polsce w siłę ruch zero waste.

refuse – odmawiaj przyjmowania jednorazowych, zaśmiecających środowisko opakowań;

– odmawiaj przyjmowania jednorazowych, zaśmiecających środowisko opakowań; reduce – dąż do ograniczania zakupów i minimalizmu;

– dąż do ograniczania zakupów i minimalizmu; reuse – nie wyrzucaj starych przedmiotów - poszukuj dla nich nowych zastosowań;

– nie wyrzucaj starych przedmiotów - poszukuj dla nich nowych zastosowań; recycle – segreguj i przetwarzaj odpady;

– segreguj i przetwarzaj odpady; rot – kompostuj odpadki organiczne, wybieraj rozwiązania biodegradowalne.

Zero waste 1. Odmawiaj jednorazowych opakowań

Zero waste 2. Kupuj produkty na wagę

Takie rozwiązania nie są jeszcze powszechną praktyką, ale mają szansę na przebicie się do większej części społeczeństwa. Mam nadzieję, że w niedługim czasie normą stanie się robienie zakupów nie tylko z własną torbą na zakupy, ale również pojemnikami na pozostałe produkty – mówi Krystyna Radkowska - Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

Zero waste 3. Wybieraj lepsze opakowania

Zero waste Wdrażanie zasad zero waste warto zacząć od less waste

Zero waste 4. Recykluj i używaj na nowo