TSUE pomógł. Są pierwsze wyroki na korzyść frankowiczów

Po korzystnym dla frankowiczów orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18), wiele osób zastanawia się jaki wpływ na orzecznictwo w Polsce będzie miało przedmiotowe rozstrzygnięcie. Wskazać należy, że choć wyrok Trybunału dotyczy okoliczności ustalonych w indywidualnej sprawie i nie ma automatycznego zastosowania do rozstrzygnięć we wszystkich sprawach „frankowych” to niewątpliwie stanowi pewien drogowskaz dla sądów krajowych rozpoznających tego rodzaju sprawy.

mBank:

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 04.10.2019 r., (sygn. akt I C 4126/17) – wyrok „odfrankowiający”;

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 08.10.2019 r., (sygn. akt I C 985/17) – wyrok „odfrankowiający”;

prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2019 r., (sygn. akt V Ca 289/19) – wyrok oddalający apelację mBanku, potwierdzający „odfrankowienie” umowy;

prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.10.2019 r. (sygn. akt V Ca 3290/18) – wyrok oddalający apelację mBanku, potwierdzający nieważność umowy;

prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.10.2019 r. (sygn. akt V ACa 567/18) – wyrok stwierdzający nieważność umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił w całości apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 05.06.2018 r. oddalającego powództwo.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.10.2019 r., (sygn. akt XXV 981/17) – wyrok „odfrankowiający”;

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2019 r. (sygn. akt XXV C 2894/18) – wyrok stwierdzający nieważność umowy.

Getin Noble Bank:

prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.10.2019 r. (sygn. akt VI ACa 264/19) – wyrok „odfrankowiający”; Sąd Apelacyjny nie podzielił zdania Sądu I instancji, że umowa kredytu jest nieważna.

Radca prawny Katarzyna Kaczorowska z Kancelarii Czupajło & Ciskowski przypomina, że TSUE uznał, że w umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. W wyroku TSUE wskazano też, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich – ale wymaga to zgody kredytobiorcy.Od czasu ogłoszenia wyroku TSUE polskie sądy wydały co najmniej kilka orzeczeń na korzyść frankowiczów , część z nich jest prawomocna. W przedmiotowych sprawach, sądy w większości opowiedziały się za „odfrankowieniem” kredytów uznając, że ujęte w umowach postanowienia tworzące mechanizm indeksacji mają charakter klauzul abuzywnych, a usunięcie nieskutecznych wobec kredytobiorców postanowień powoduje, że umowa nadal może być wykonywana, tyle że jako kredyt „złotówkowy”. W trzech sprawach sądy stwierdziły nieważność umowy. Co ważne, brak jest informacji na temat tego, aby w jakiejkolwiek sprawie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy bez ustalenia nieważności umowy!Przedmiotowe wyroki zapadły m.in. w sprawach przeciwko:W tym miejscu zastrzec jednak należy, że przytoczone orzeczenia nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane i informacje zawarte w niniejszym artykule opierają się na doniesieniach medialnych.Powyższe wyroki stanowią potwierdzenie oczekiwań ekspertów, że wydane przez wyrok TSUE w sprawie C-260/18 doprowadzi do ukształtowania się korzystnej dla frankowiczów linii orzeczniczej w polskich sądach. O kolejnych wyrokach będziemy na bieżąco informować w następnych wpisach.