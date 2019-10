Niekontrolowany przelew wynagrodzenia

Jak wynika z opracowanego przez ADP raportu "Workforce View in Europe", zadziwiająco spora rzesza Polaków (27 procent) nie zorientowałaby się, gdyby otrzymane na konto wynagrodzenie różniło się kwotą od tego, które zostało ustalone w umowie. Co szósty z nas przyznaje z kolei, że nie zwykł sprawdzać wysokości przelewów od pracodawcy. Jednocześnie okazuje się, że w kwestii przekazywania nam pensji pozostajemy dość konserwatywni - ciągle hołdujemy przelewom, z rezerwą podchodząc do nowych standardów płatności jak np. PayPal.

– Coraz większa część płatności na świecie oparta jest na przelewach bankowych. Nawyk sprawdzania przelewów powinien być jednak dla nas rutyną. Pomimo postępującej cyfryzacji należy pamiętać, by kontrolować wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Zwłaszcza w przypadkach korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Z mojego doświadczenia wynika, że wciąż wielu pracowników nie wie na przykład, jak prawidłowo rozliczony został okres zwolnienia lekarskiego, czy w jaki sposób odliczane będą składki PPK – mówi Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Niestandardowe formy płatności wciąż mało popularne

– Choć banki rozwijają swoją ofertę, płatności niestandardowe zaczynają zyskiwać przewagę technologiczną. Są one szybsze i łatwiejsze do wykonania, co daje poczucie większej kontroli nad pieniędzmi oraz możliwość natychmiastowej reakcji na nieprzewidziane wydatki. Pracodawca oferujący elastyczne i nowoczesne sposoby płatności może dla pracownika wydawać się bardziej atrakcyjny, co w wielu branżach może stanowić dodatkowy atut w procesie rekrutacji – stwierdza Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Milenialsi – szansa na zmianę

Kontrola wydatków to jeden z aspektów efektywnego zarządzania budżetem domowym . A to ostatnie nie jest wcale łatwe, czego dowodem mogą być chociażby statystyki - dane Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wskazują, że w jego bazach figurują personalia aż 150 tys. młodych Polaków (18-24 lata), którzy już na początku swej dorosłości borykają się z zadłużeniem. Jednocześnie badania zrealizowane przez ADP wskazują, że co czwarty z nas nie kontroluje swoich przychodów - tylko 73 proc. Polaków ma zwyczaj weryfikować, czy kwota przelewu wynagrodzenia jest zgodna z umową.Wprawdzie przelewy bankowe na całym świecie pozostają liderem wśród stosowanych sposobów płatności, to jednak coraz częściej otrzymujemy sygnały odnośnie rosnącej popularności mniej standardowych metod, w tym np. kart przedpłaconych, cyfrowych platform typu PayPal, płatności mobilnych, czy wreszcie kryptowaluty Okazuje się jednak, że na nowoczesne sposoby płatności w niektórych miejscach naszego globu jest najwyraźniej za wcześnie. Według raportu ADP „Future of Pay”, aż 88 proc. azjatyckich pracowników zaakceptowałoby takie „nowe” formy transakcji. Europa jednak pozostaje na drugim biegunie nowoczesności. Tylko 44 proc. Europejczyków zaakceptowałoby niestandardowe sposoby płatności. W Ameryce Północnej za nowoczesnymi formami opowiedziało się 49 proc. spośród badanych pracowników, a w Ameryce Południowej 66 proc.Najchętniej po alternatywne sposoby płatności sięgają tzw. milenialsi. Zakłada się, że w przyszłości coraz częściej będą oni oczekiwać od pracodawców płatności niestandardowych. Pojawiają się również głosy mówiące o ryzyku płynącym z nowych metod płatności. Zarówno dla pracowników, jak i pracodawców kwestia bezpieczeństwa będzie kluczowa, choć jak wskazują badania ADP jest ona istotniejsza dla użytkowników powyżej 50 roku życia. Osoby w przedziale 18-35 lat czują się bezpiecznie, jeśli mogą śledzić swoje środki na bieżąco bez przesyłania pieniędzy między kontami.