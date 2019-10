Długi za telewizję kablową wystarczą na telewizor

Polacy nie płacą za telewizję kablową? Najwyraźniej tak. Dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że na przestrzeni roku zaległości z tego tytułu wzrosły blisko dwukrotnie. Okazuje się zatem, że choć lubimy patrzeć w szklany ekran, to już płacić za tę przyjemność niekoniecznie. Co piąty z nas bez ogródek przyznaje, że w niepłaceniu rachunków za kablówkę czy telewizję satelitarną nie widzi nic zdrożnego. Przeciętny dług przypadający na Polaka sięga blisko 2 tys. zł, a więc przeciętnej ceny telewizora.

Za rozrywkę też trzeba płacić

– Fakt, że są to pieniądze na rozrywkę sprawia, że klienci nie zawsze podchodzą poważnie do płatności, a niestety dla firm oferujących te usługi jest to działalność jak najbardziej poważna. To jak płacą klienci decyduje o ich być albo nie być.

W tej sytuacji nie zaskakuje, że dostawcy tego typu usług zaczynają coraz chętniej mobilizować dłużników wpisem do rejestru BIG – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Największe długi za oglądanie mają Ślązacy

Firmy też nie płacą za kablówkę

Dane GUS wskazują, że telewizor stoi w niemal każdym polskim domu - jego posiadanie deklaruje 96 proc. gospodarstw domowych. Zdecydowana ich część (70 proc.), aby móc cokolwiek oglądać, opłaca platformom cyfrowym lub operatorom sieci kablowej abonament. Bogaty pakiet telewizji to wydatek przekraczający często 100 złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że umowę zawierają przeważnie na rok lub dwa lata, decydują się na zobowiązanie finansowe sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nie każdy jednak daje sobie radę z uiszczeniem takiej kwoty.Dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że u schyłku września br., przeciętne, przypadające na 1 osobę zadłużenie z tytułu użytkowania telewizji kablowej lub satelitarnej wynosiło 1987 zł. Oznacza to, że na przestrzeni roku kwota ta podskoczyła o 481 zł. W 11 województwach jest to już nawet ponad 2000 zł na osobę. Najwyższe zaległości mają mieszkańcy województwa wielkopolskiego – 2270 zł, zaś najniższe - podlaskiego – 1890 zł. Sporo. Nieco ponad 2000 zł to kwota, którą przeciętnie rodacy przeznaczają na zakup telewizora , wymienianego zwykle raz na siedem lat.Suma zaległości Polaków z tytułu nieopłaconych rachunków za telewizję kablową i satelitarną, przez rok wzrosła niemal dwukrotnie z 78,5 mln zł do ponad 143,2 mln zł. Częściowo można to tłumaczyć niefrasobliwym podejściem rodaków do opłacania rachunków za telewizję. O ile bowiem niepłacenie alimentów potępia 91 proc., czynszu 88 proc., a kredytów oraz rachunków za prąd czy gaz po 85 proc. respondentów, to rachunki telewizyjne zebrały jedynie 78 proc. podobnych opinii. W badaniu Quality Watch przeprowadzonym na zlecenie BIG InfoMonitor aż 22 proc. odpowiedziało, że nie ma szczególnie nic złego w nie płaceniu za sygnał TV.Osoba, która jest w BIG, z negatywną informacją, ma zablokowaną drogę do wielu usług m.in. kredytów i zakupów ratalnych. Nie ma też wątpliwości, że inni dostawcy sygnału, po tym jak sprawdzą potencjalnego klienta w BIG i dowiedzą się, że nie zapłacił za abonament u konkurencji, również nie będą skłonni dostarczyć mu swoich usług.Najwyższe łączne zaległości i najwięcej telewizyjnych dłużników przypada na Górny Śląsk – 19,5 mln zł i 9,3 tys. osób, następny jest Dolny Śląsk – 18,1 mln zł i 9 tys. dłużników oraz Mazowsze – 17,5 mln zł należących do niemal 9 tys. niepłacących. Kolejne regiony to Wielkopolska, Łódzkie i Pomorze.W sumie w BIG InfoMonitor znajduje się obecnie już 72 110 telewidzów niepłacących rachunków. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 29 099 (67 proc.). Częściej nie płacą panowie, którzy oglądają telewizję rzadziej niż kobiety. Przeciętnie z pilotem w ręku spędzamy dziennie 4 godziny i 17 minut, czyli połowę czasu przeznaczonego na wypoczynek. Są jednak i tacy, którzy siedzą przed ekranem po 8 godzin.W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, poza niepłacącymi rachunków za telewizję kablową i satelitarną konsumentami, są także firmy. Ich łączne zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 2,7 mln zł. Nie płaci 626 firm, ale liczba ta w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 119 przedsiębiorstw, natomiast w przypadku konsumentów stale rośnie.