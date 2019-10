Łatwiej o gwarancje kredytowe z programu Kreatywna Europa

Dobra wiadomość dla wydawców, galerii artystycznych czy organizatorów pozaszkolnych form edukacji artystycznej. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował właśnie o podpisaniu aneksu do umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), w efekcie czego znacznie rozszerzyło się grono beneficjentów, którzy mogą wnioskować o gwarancje kredytowe w ramach programu Kreatywna Europa.



Sektory kreatywne i kultury to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź rynku, tworząca nowe miejsca pracy i źródła dochodu – charakteryzują się dużą rentownością i potencjałem. Są istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego ich rozwój jest bardzo ważny. Jednocześnie, bardzo często przedsiębiorcy z tych branż nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu i to m.in. z myślą o nich rozwijamy nasze produkty. Dzięki podpisanemu aneksowi do umowy z EFI gwarancje będą dostępne dla jeszcze szerszego grona odbiorców z sektorów kreatywnych i kultury – mówi Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fergregory - Fotolia.com Łatwiej o gwarancje kredytowe dla kreatywnych Dotychczas do skorzystania z gwarancji uprawnione były firmy z branż takich jak design, sztuka filmowa czy branża gier komputerowych.

Korzyści dla przedsiębiorcy

dostęp do kredytu mimo braku odpowiedniego zabezpieczenia,

niski koszt zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji BGK,

wysoka kwota kredytu,

formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,

uzyskanie ze strony banków korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,

dostępność finansowania dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.

Przypomnijmy, do tej pory o gwarancje kredytowe udzielane w ramach programu Kreatywna Europa mogli starać się przedstawiciele takich branż jak design, sztuka filmowa czy gry komputerowe . Teraz, na mocy rozszerzenia umowy z EFI, katalog beneficjentów uległ istotnemu rozszerzeniu, obejmując m.in. działania związane z tworzeniem oprogramowania, drukiem, ale również działalność galerii rzemieślniczych i artystycznych, agencji castingowych czy producentów instrumentów muzycznych. Pełna lista podmiotów, które obejmuje obecnie program Kreatywna Europa dostępny jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancje kredytowe w programie Kreatywna Europa przeznaczone są dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez wzgląd na specyfikę swojej działalności, niemożność przedstawienia wymaganych przez banki zabezpieczeń oraz ich naturalną potrzebę podejmowania ryzyka i eksperymentowania z myślą o wprowadzaniu innowacji, mają trudności z dostępem do finansowania.Gwarancje kredytowe z programu Kreatywna Europa mogą zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,25 proc. w skali roku od kwoty gwarancji. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis Łączna wartość dostępnego finansowania wyniesie nawet 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat. Jest to faza pilotażowa i BGK nie wyklucza zwiększenia tej alokacji.Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program gwarancji kredytowych Kreatywna Europa we współpracy z bankami kredytującymi: Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze SGB.Wdrażanie gwarancji kredytowych na polskim rynku przez BGK możliwe jest dzięki regwarancji, która została udzielona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny z programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.