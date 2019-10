Kredyt hipoteczny po 30-tce i do 60-tki

Jakie kredyty hipoteczne biorą Polacy? Oferteo.pl przeanalizowało zapytania ofertowe od swoich użytkowników. Z analizy wynika, że najczęściej poszukujemy finansowania o wartości od 100 do 300 tys., którego spłatę chcemy rozłożyć na 20-30 lat. Decyzję o skredytowaniu nieruchomości przeważnie podejmujemy po 30-tce.

Najczęściej pożyczamy od 100 do 300 tys. zł

Średnia wysokość kredytu hipotecznego w Polsce mieści się w przedziale między 100 a 300 tys. zł.

Kredyt na lata

– Kredyt hipoteczny zaciągany na długie lata to dla wielu osób jedna z najpoważniejszych decyzji w życiu. Sam proces weryfikacji i podejmowania przez bank decyzji o przyznaniu pożyczki może trwać tygodniami. Warto odpowiednio przygotować się do tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim przeanalizować oferty jak największej liczby banków. Pomocna może okazać się również konsultacja z doradcą finansowym oraz serwisy internetowe umożliwiające bezpośrednie porównanie dostępnych ofert – radzi Karol Grygiel z zarządu serwisu Oferteo.pl.



Kredyt hipoteczny już po trzydziestce

O zaciągnięciu kredytu na własną nieruchomość decydujemy przeważnie od 31 do 40 roku życia

Ceny mieszkań coraz wyższe

Jak wynika z danych zebranych przez Oferteo.pl, przeciętna wysokość kredytu hipotecznego zaciąganego przez Polaków zawiera się w przedziale 100-300 tys. złotych. Na taką sumę na przestrzeni ostatniego roku zadłużyło się 6 na 10 kredytobiorców. Na pożyczenie od 300 do nawet 500 tys. zł zdecydował się co piąty ankietowany, a na powyżej pół miliona - zaledwie co dwudziesty. 13% kredytobiorców wnioskowało o kwotę do 100 tys. zł.Analiza dowiodła również, że połowa kredytobiorców dysponowała wkładem własnym poniżej 10% kosztów inwestycji. Co trzeci badany (32 proc.) zdołał uskładać od 10 do 20% wartości nieruchomości, a na pokrycie przeszło 20% porwał się tylko co piąty ankietowany. Te dane są o tyle interesujące, że zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego z 2018 roku banki mogą udzielać kredytów hipotecznych pod warunkiem, że kredytobiorca wniesie wkład własny na poziomie minimum 20%. Mimo to w wielu placówkach nadal dostępne są kredyty przy 10% wkładzie własnym z dodatkowym ubezpieczeniem kwoty, której brakuje do osiągnięcia 20% pułapu. Pewnym ułatwieniem jest również fakt, że wkład własny niekoniecznie musi być gotówką. Może być to także inna nieruchomość, działka lub koszty, które już zostały poniesione w związku z budową domu lub kupnem mieszkania.To, jak duże kwoty Polacy są zmuszeni pożyczać z banków, powoduje, że spłata kredytu hipotecznego musi zostać rozłożona na bardzo długi czas. Najczęściej, bo w 52% przypadków, jest to okres od 21 do 30 lat, a 32% badanych zadłuża się na 11–20 lat. Okres spłaty trwający od 31 do 40 lat wybierało 4% kredytobiorców, a spłacić kredyt w czasie krótszym niż 10 lat zobowiązało się jedynie 12% z nich.Poważną decyzję o zaciągnięciu kredytu na własną nieruchomość podejmujemy zwykle (w 44% przypadków) od 31 do 40 roku życia. To okres w życiu, w którym wiele osób kończy edukację, znajduje stałą pracę i zakłada rodzinę. Nawet wcześniej, bo jeszcze przed trzydziestką zadłuża się 37% Polaków. Po 40 roku życia na taki krok decyduje się 19% badanych.Konieczność zadłużenia się wynika w dużej mierze z cen na rynku mieszkań. Jak pokazują badania Oferteo.pl, niemal ¾ Polaków, którzy wzięli kredyt hipoteczny w ciągu ostatniego roku, potrzebowało pieniędzy na zakup mieszkania. Co piąty ankietowany przeznaczył środki na budowę domu, a 3% – na kupno działki budowlanej.Widoczne jest więc bardzo duże zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym. Popyt, który kilkukrotnie przewyższa podaż, sprawia, że w miastach mnożą się kolejne bloki, a ceny nieruchomości rosną jak nigdy dotąd. W ciągu ostatniego roku wzrost ten wynosił w Polsce średnio 8,1% . Najszybciej ceny idą w górę w województwie dolnośląskim, śląskim i małopolskim.Ceny mieszkań zależą od wielu czynników. Liczy się przede wszystkim lokalizacja, rozmiar, standard oraz to, czy mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie trzeba dziś zapłacić średnio 8 762 zł na rynku pierwotnym i 8 392 zł na rynku wtórnym. W Gdańsku ceny te wynoszą odpowiednio 8 262 zł i 7 351 zł, a w Krakowie 7 370 zł i 6 626 zł. Stosunkowo tanie mieszkania znaleźć można w Katowicach i Łodzi, zwłaszcza na rynku wtórnym.