Budżet domowy Polaka, czyli oszczędzanie przez okrągły rok

Wprawdzie to październik obwołany został miesiącem oszczędzania, ale okazuje się, że wyzwania dla naszych budżetów domowych pojawiają się przez okrągły rok. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby dane zebrane na potrzeby opracowywanej przez Santander Consumer Bank serii raportów "Polaków portfel własny". Okazuje się również, że większość z nas robi, co może, aby nawet znaczne, sezonowe wydatki pokrywać z bieżących dochodów. Najczęściej robimy to kosztem rezygnacji z powziętych wcześniej planów konsumpcyjnych.

Potrzeby nie mają końca

Polak odporny na zachcianki

– Badania przeprowadzone na potrzeby serii raportów ,,Polaków portfel własny” pokazują, że jesteśmy świadomymi konsumentami, odpornymi na chwilowe pokusy i niespodziewane okazje. Prawie połowa z nas deklaruje, że korzysta z promocji wyłącznie wtedy, gdy przeceniony został produkt, którym byliśmy zainteresowani już wczesniej. Z kolei 18,5 proc. ankietowanych celowo wybiera te artykuły, na które jest aktualnie zniżka, kierując się chęcią obniżenia codziennych wydatków – mówi Anna Kula, rzeczniczka prasowa Santander Consumer Banku.

“Grosz do grosza, a będzie kokosza”