Nie masz terminala? Szykuj się na utratę 60% klientów

Polacy wyraźnie polubili płatności zbliżeniowe. Jak wynika z opracowanego przez Santander Bank Polska "Indeksu Mobilności Bankowej", w ten sposób płaci już 62% z nich. Co to oznacza w praktyce? M.in. utratę 6 na 10 klientów w przypadku nieposiadania terminala obsługującego transakcje bezgotówkowe. Przedsiębiorcy, którzy chcą wyposażyć się w take urządzenia, mogą przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Artur Marciniec - Fotolia.com Już 62% Polaków płaci zbliżeniowo Rośnie grono płacących nie tylko plastikowymi kartami, ale także telefonem, który każdy z nas ma przy sobie.

- Polacy nawet w małych punktach usługowych chcą płacić kartą. Coraz częściej nie noszą ze sobą gotówki. Rośnie grono płacących nie tylko plastikowymi kartami, ale także telefonem, który każdy z nas ma przy sobie. Brak terminala to ryzyko utraty klienta. Firmy nie powinny zwlekać z przystąpieniem do Programu Polska Bezgotówkowa, zwłaszcza, że na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, które pozwalają dopasować typ urządzenia do prowadzonej działalności. W Santander Bank Polska wprowadziliśmy m.in. mobilny terminal mPOS czy nowoczesne modele terminali stacjonarnych i przenośnych – mówi Piotr Termena, zarządzający biznesem acquiringowym w Santander Bank Polska.

Terminal dobrany do typu działalności

Do dobrego łatwo jest przywyknąć. Nie jest zatem zaskoczeniem, że Polacy szybko przyzwyczaili się, iż noszenie gotówki na zakupy nie jest konieczne, bo można za nie zapłacić kartą lub telefonem. Jak dowodzi badanie Santander Bank Polska, już 62% Polaków deklaruje, że za zakupy płaci zbliżeniowo. I wprawdzie liczba sklepów i punktów usługowych akceptujących płatności kartami płatniczymi wzrasta już od ładnych kilku lat, to jednak w wielu miejscach o terminal ciągle bywa trudno. Tak jest np. na bazarach, w niewielkich punktach usługowych czy w salonach kosmetycznych.Dane opublikowane przez NBP wskazują, że w połowie tego roku mieliśmy na rynku przeszło 850 tys. terminali płatniczych, a więc o niespełna 150 tys. więcej aniżeli rok wcześniej. Jest to dowód na niewielki spadek dynamiki przyrostu nowych urządzeń, ale - jak przekonują eksperci Santander Bank Polska - potencjał wśród firm, które dotychczas nie korzystały w swojej działalności z terminala płatniczego oraz nowo powstających działalności, jest stale duży.Mobilne terminale mPOS to rozwiązanie wprowadzone przez Santander Bank Polska, które sprawdzi się w firmach prowadzących działalność w ruchu, np. kurierskich. W przeciwieństwie do tradycyjnego rozwiązania, mPOS nie musi być przypisany do jednego miejsca i na stałe połączony z internetem. Nie wymaga też stałego podłączenia do zasilania. Wystarczy skonfigurować mPOS z tabletem czy smartfonem z dostępem do sieci. Co ważne, firmy przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa mogą otrzymać mPOS za darmo.Poza mPOS firmy mogą wybierać w terminalach stacjonarnych i przenośnych. Te pierwsze sprawdzą się w biznesie takim jak sklep czy hotel. Zaletą rozwiązania jest szybkość przetwarzania danych, ale terminal musi być na stałe podłączony do linii telefonicznej lub internatu, a także stałego dostępu do źródła zasilania. Terminale przenośne doskonale spiszą się m.in. w restauracjach i kawiarniach, bo dają pracownikom swobodę poruszania się z urządzeniem w ręku oraz rozliczania rachunków bezpośrednio przy stoliku. Urządzenia tego typu mają wbudowany akumulator oraz ładowarkę, a transfery płatnicze realizowane są w oparciu o bezprzewodową transmisję danych. Bez względu jednak na wybrany typ, stacjonarny czy przenośny, firmy mogą liczyć na nowoczesne modele. Santander Bank Polska wprowadził terminale, które są bardziej intuicyjne, mają kolorowe, dotykowe wyświetlacze i pozwalają sprawnie realizować transakcje.