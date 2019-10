TFI: sprzedaż i umorzenia IX 2019

Przed nami najnowszy z cyklicznie opracowywanych przez IZFiA raportów dotyczących nabyć i umorzeń w rodzimych TFI. Czego dowodzi? Okazuje się, że sierpień pod względem sprzedaży funduszy (-0,7 mld zł) okazał się znacznie gorszym miesiącem od swojego poprzednika. Z funduszy kapitałowych wypłacono 0,6 mld, a z funduszy niepublicznych - 0,1 mld.

Wyniki sprzedaży za wrzesień 2019 r.

Sprzedaż netto ogółem ukształtowała się na poziomie -0,7 mld PLN

Sprzedaż netto funduszy detalicznych wyniosła -0,26 mld PLN

Sprzedaż netto funduszy dedykowanych osiągnęła pułap -0,44 mld PLN

- Wyniki sprzedaży we wrześniu przedstawiają się mniej korzystnie na tle bardzo udanego sierpnia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że za blisko dwie trzecie kwoty odkupień odpowiadają fundusze dedykowane. Z detalicznych funduszy kapitałowych wypłacono niecałe 200 mln złotych, na co składa się 518 mln wpłat netto do funduszy obligacyjnych oraz 717 mln wypłat netto z pozostałych funduszy, czyli głównie akcyjnych, mieszanych i absolutnej stopy zwrotu – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Po bardzo zadowalających danych z sierpnia, wrześniowe saldo nabyć i umorzeń w TFI okazało się ujemne (-0,7 mld). Z funduszy kapitałowych odpłynęło 0,6 mld, a z funduszy niepublicznych - 0,1 mld. Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku kończymy zatem ujemnym saldem sprzedaży (-2,7 mld).Wzrosty odnotowały odkupienia z funduszy absolutnej stopy zwrotu. W badanym miesiącu wycofano z nich -0,3 mld, a więc niemal 5% wartości ich aktywów z końca sierpnia.Wrzesień okazał się już 20. miesiącem z rzędu, w którym sprzedaż funduszy akcyjnych pozostawała ujemna. Za odkupienia we wrześniu (-247 mln) odpowiadają przede wszystkim fundusze akcyjne uniwersalne (-295 mln). Rośnie tylko grupa funduszy akcyjnych indeksowych, zarówno w ujęciu miesięcznym (+66 mln), jak i od początku roku (+122 mln).Na negatywny wynik w kategorii funduszy mieszanych (-0,6 mld) w znacznej mierze miały odkupienia z dedykowanego funduszu z grupy mieszanych pozostałych w ramach grupy kapitałowej jednego z TFI (-0,4 mld).Dobra passa w kategorii funduszy dłużnych trwa nadal (+0,5 mld). Po trzech kwartałach bilans sprzedaży w tej kategorii funduszy to +6,8 mld. Na plusie ponownie fundusze dłużne krótkoterminowe (+33 mln), choć to wynik wyraźnie słabszy niż w poprzednim miesiącu.Ogólnie motorem sprzedaży funduszy dłużnych i dłużnych krótkoterminowych pozostają fundusze uniwersalne (+6,4 mld YTD). Kapitał wycofywany jest natomiast z funduszy skarbowych (-3,1 mld YTD). Poprawia się sytuacja funduszy korporacyjnych (-0,1 mld YTD vs. -2,7 mld za ostatnie 12 miesięcy)