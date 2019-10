TFI: wartość aktywów netto IX 2019

Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przedstawiają najnowszą odsłonę comiesięcznego raportu poświęconego wartości aktywów krajowych TFI. Okazuje się, że u schyłku września br. ich poziom osiągnął 261,1 mld zł, co względem sierpnia oznacza wzrost o 0,4%. Jest to przede wszystkim efektem nowych wpłat do kilku dedykowanych funduszy aktywów niepublicznych (segment jako całość zanotował wzrost o +1,5 mld zł).

Aktywa netto segmentów funduszy i ich udział w rynku (mln PLN) Aktywa funduszy aktywów niepublicznych wzrosły o +1,5 mld zł do 85 mld zł

Najświeższy raport wskazuje również na dodatni wynik zarządzania ogółem, w następstwie czego stan aktywów powiększył się o nieco ponad 100 mln zł. Ujemne okazało się natomiast saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznychW badanym okresie zyski stały się udziałem większości funduszy akcyjnych. Obrazujący sytuację na kilkudziesięciu największych, światowych parkietach MSCI AC World zdołał podskoczyć o 1,9%. Zgromadzone w nich aktywa nieco jednak stopniały, ponieważ część klientów zdecydowała się na wycofanie swoich środków. Nieco gorsze wyniki odnotowały tym razem fundusze dłużne. Światowy wzrost cen obligacji nieco zwolnił, a rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w ciągu miesiąca z 1,85% do około 2,0%, w następstwie czego niektóre polskie fundusze dłużne osiągnęły ujemne stopy zwrotu. Mimo to, to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największą popularnością wśród klientów i dzięki nowym środkom odnotowały wzrost wartości zarządzanych aktywów o ponad +0,6 mld zł do 108,5 mld zł.Wszystkie pozostałe segmenty odnotowały spadek wartości zarządzanych aktywów, do czego przyczyniły się głównie wypłaty środków przez klientów. W największym stopniu dotyczyły onefunduszy mieszanych, przez co ich aktywa spadły poniżej 28 mld zł.Pierwsze trzy kwartały tego roku zamknęły się wzrostem aktywów o +4,3 mld zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+6,2 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+0,7 mld zł). Aktywatraciły natomiast fundusze absolutnej stopy zwrotu (-2,1 mld zł) oraz akcyjne (-0,5 mld zł).